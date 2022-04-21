يصل سعرها لـ 9800 جنيه.. الحكومة: إصدار عملات تذكارية "ذهبية وفضية" بشعار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 32 لسنة 2022 بشأن إصدار عملات تذكارية "ذهبية وفضية" تحمل شعار العائلة المقدسة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة جنيه واحد، ومن الفضة فئات 1 و5 و10 جنيهات تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن: يُحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من القطع المشار إليها أعلاه على النحو التالي:

1- العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الذهب بسعر 9800 جنيه.

2- العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 330 جنيهًا.

3- العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 375 جنيهًا.

4- العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر 425 جنيهًا.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: