برلماني: موسم حصاد القمح بتوشكى إعلان عن قوة الدولة في تأمين غذاء المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن بدء موسم حصاد القمح بمنطقة مشروع توشكى اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو إعلان عن قوة الدولة المصرية في تأمين غذاء المصريين.

وأشار البنا، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن اليوم هو موعد حصاد جهود الدولة وقيادتها السياسية في إعادة إحياء مشروع توشكى من جديد والذي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كل المشكلات التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه.

وأضاف البنا: ما شاهدناه اليوم هو نتيجة عرق وجهد خلال السنوات الماضية على مستوى البنية الأساسية للمشروع وتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وإنشاء محاور الطرق اللازمة للوصول للمشروع ونقل المحاصيل.

وثمن عضو مجلس النواب، جهود الدولة في التوسع في زراعة القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح، مشيرا إلى أن ما تم إعلانه اليوم بشأن استهداف زراعة نحو 530 فدانا، قمح العام المقبل بمنطقة توشكى والعوينات والفرافرة وعين دله ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن، يعد خطوة خطوة جيدة ضمن خطوات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد البنا أهمية المشروعات القومية للدولة في قطاع الاستصلاح الزراعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى نجاح الدولة في إضافة نحو 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية، وهو ما يعد إنجاز ضخم لم تشهده الدولة عبر عشرات السنوات الماضية.

ودعا عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة القمح خلال العام المقبل وذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية لهم، مشيرا إلى أهمية تأمين الدولة احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية.