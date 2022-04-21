الدخول بالكمامة.. الأسقفية تعلن ترتيبات استعدادات الاحتفال بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية استعداداتها للاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكدة أنها ترحب بالصحفيين والإعلاميين ليلة عيد القيامة الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري في صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك في تمام الثامنة مساءً لنقل الصلوات والاحتفالات.

وقالت الكنيسة، في بيان، اليوم الخميس: حرصًا منا على تيسير عملكم نرجو من الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم الثلاثية لدى المكتب الإعلامي الأسقفي مع تحديد المعدات المستخدمة سواء كاميرات تلفزيون أو فوتوغرافيا وذلك للترتيبات الأمنية وتجهيز الدعوات.

ويترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات. ​