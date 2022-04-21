بيان من الطائفة الإنجيلية بعد الإساءة للقرآن في السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي كافة أشكال التطرف والتعبير عن الكراهية، ورفضت بكل وضوح الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان، اليوم الخميس: "نؤمن بأهمية السلام المجتمعي والعيش المشترك في مصر والعالم، ونقف بصلابة مع الدولة المصرية في موقفها ضد أي إساءة تمس مشاعر المصريين".

وأضاف أندريه زكي: "نصلي في هذه الأيام المباركة من أجل أن يحل السلامَ والطمأنينة على المصريين وجميع شعوب العالم".

وقد أدانت الخارجية المصرية، أمس الاثنين، قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.