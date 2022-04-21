بسبب شم النسيم.. توقف الخدمات باتحاد المهن الطبية الأحد والاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد، خلال يومي الأحد والاثنين 24 و25 أبريل الجاري، لمنح موظفي الاتحاد إجازة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بجميع الإدارات.

وأشار حمزة، في بيان، اليوم الخميس، إلى استئناف العمل وتقديم الخدمات لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بدءًا من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022.

يأتي ذلك على خلفية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.