شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه .
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7 جنيهات
- الفلفل البلدى 10 جنيهات
- الفلفل الألوان 23 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا 10 جنيهات
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.