شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه . ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 10 جنيهات ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها. - فاصوليا 10‎ جنيهات ‏- بلح بارحى 34 جنيها ‏‎- البسلة 12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات. - برتقال بصرة 7 جنيهات. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 11 جنيها.