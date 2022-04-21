شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر إصدار عملات تذكارية من الذهب بشعار مسار العائلة المقدسة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 32 لسنة 2022، بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الذهب فئة الواحد جنيه ومن الفضة فئات "الواحد جنيه، الخمسة جنيهات، العشرة جنيهات"، تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة لرئيس الوزراء، وهو لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الواحد جنيه، وعملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئات "الواحد جنيه، الخمسة جنيهات، العشرة جنيهات"، تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر حسب النماذج المرفقة وبالفئات والاعداد والموصفات الأتية.





وإلي نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية.