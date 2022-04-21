شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتنظيم الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يحمل رقم 1440 لسنة 2022، بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، ينظم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وفقاً لأحكام هذا القرار، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ"الجهاز" ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وللجهاز أن ينشئ فروعاً أو مكاتب تتبعه داخل جمهورية مصر العربية.

وجاءت المادة الثانية من القرار، يهدف الجهاز إلي تحقيق الأتي، الحفاظ علي النسق العمراني عند وضع الإعلان او اللافتة علي الطرق العامة وضمان توافقه مع المحيط العمراني، وتحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والأداب، وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول علي الترخيص بوضع الإعلان او اللافتة ومتابعة تنفيذها، والحفاظ علي سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

وإلي نص القرارات:-