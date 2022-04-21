شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة - نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

"الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله العلي القدير أن يجعله عيداً مباركاً سعيداً، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات.. أتمني لكم دوام التوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".