شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 1100 عمامة أزهرية للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة الأولى من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم ( 1100 ) إمام، وذلك بمحافظات: ( القاهرة – الإسكندرية - بني سويف – القليوبية – الجيزة – أسيوط – سوهاج – الغربية – الدقهلية - الشرقية) .

ودعت الوزارة بحسب بيان اليوم إلى استلام الزي من المديريات في الموعد المحدد ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، مشددة على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من السبت 23 / 4 / 2022 وحتى الخميس 28 / 4 / 2022، ويتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

1ـ مديرية أوقاف القاهرة :

1. أيمن سيد محمود أحمد - القاهرة

2. مختار فارس محمد قرله - القاهرة

3. مصطفي حسني محمود بسيوني - القاهرة

4. عماد عبد الوهاب عبد الحافظ - القاهرة

5. عبد الحميد أحمد قطب متولي - القاهرة

6. عبد الحليم أحمد عبده عيسى - القاهرة

7. عبد الحميد إبراهيم يونس - القاهرة

8. عبد اللطيف شكري عبد العزيز - القاهرة

9. عزت ياسين أحمد مرسي - القاهرة

10. عبد المعطي عبد الفتاح عبد المعطي - القاهرة

11. عزت محمد المهدي محمود عمارة - القاهرة

12. علي عبد العال حسن محمدين - القاهرة

13. مؤمن بالله محروس حسن - القاهرة

14. محمد نور الدين أحمد عبد العال - القاهرة

15. مصطفى عبد الله جوهر عبد الله - القاهرة

16. محمود حسن محمود حسن - القاهرة

17. محمود مصطفى محمد مصطفى - القاهرة

18. محمد علي أحمد النادي - القاهرة

19. أحمد محمود محمد عبد اللطيف - القاهرة

20. أحمد عبد الرحيم أحمد إبراهيم - القاهرة

21. محمد إبراهيم عبد الفتاح غالي - القاهرة

22. هاني أحمد عثمان محمد - القاهرة

23. أحمد عزوز محمد حسن - القاهرة

24. عماد فتحي طه حسن - القاهرة

25. أشرف عبد الناصر عبد اللطيف - القاهرة

26. أحمد عبد الحافظ أمين بدوى - القاهرة

27. إكرامي محمد محمود السيد - القاهرة

28. أحمد محمود عبد اللطيف يونس - القاهرة

29. أحمد محمد ضياء الدين نجم - القاهرة

30. السيد ياسين عيد دويدار - القاهرة

31. السيد الديساوي الحقني سليمان - القاهرة

32. علي عبد الرحمن رجب حمام - القاهرة

33. السيد يسري عبد الستار منادي - القاهرة

34. أحمد عبد الشكور حسانين أبو العلا - القاهرة

35. حاتم عبد الله محمد حامد - القاهرة

36. خالد عبد القادر محمد الشيخ - القاهرة

37. خليل عزب خليل محمد - القاهرة

38. ربيع عبد المؤمن ربيع علي - القاهرة

39. راضي محمد مصطفى شعبان - القاهرة

40. سمير فتحي محمد منصور - القاهرة

41. سعيد محمد محمد أبو العلا - القاهرة

42. طارق نعيم عبد السلام عبد العال - القاهرة

43. عمر عبد العزيز محمد عبد الرحمن - القاهرة

44. محمود علي محمود أحمد - القاهرة

45. محمود عبد الحميد سيد عبد الحميد - القاهرة

46. أحمد يحيى إبراهيم بكر - القاهرة

47. أسامة رشدي محمد جاد - القاهرة

48. أيمن عبد اللطيف عبد الجواد الدومي - القاهرة

49. أسامة السيد مهدي عرفات - القاهرة

50. إبراهيم شعبان إبراهيم خطاب - القاهرة

51. أيمن محمد محمود البحيري - القاهرة

52. إسماعيل عابدين حسيني محمد - القاهرة

53. رضا سيد أحمد طه عفيفي - القاهرة

54. رمضان محمد السيد السيد حسين - القاهرة

55. فتحي محمد محمود عبد الرؤوف - القاهرة

56. طه فتحي محمد فروح - القاهرة

57. رزق سلامة عبد الرازق - القاهرة

58. سعيد علي إبراهيم خليفة - القاهرة

59. شعبان أمين إمام علي - القاهرة

60. إسلام محمد فهمي الأزهري - القاهرة

61. علي صبحي علي غنيم - القاهرة

62. عبد اللطيف محمد سيد أحمد - القاهرة

63. علاء الدين مصطفى محمد - القاهرة

64. محمود منصور أحمد محمد - القاهرة

65. محمد عباس أحمد عبد الهادي - القاهرة

66. أحمد محمد السيد الصادي - القاهرة

67. محمد الشافعي إبراهيم الشافعي - القاهرة

68. محمد عبد العزيز غانم دياب - القاهرة

69. محمد محمد علي أحمد - القاهرة

70. مدحت محمد فتحي عبد الفتاح - القاهرة

71. محسن علي محمود عبد الهادي - القاهرة

72. محمود عبد الفتاح سليم شعيب - القاهرة

73. ناصر شعبان حسن الصياد - القاهرة

74. يسري عبد الحفيظ إسماعيل - القاهرة

75. خالد عواد عبد اللطيف - القاهرة

76. محمد محمود محمد مصطفى - القاهرة

77. محمد عبد الناصر محمود حسن - القاهرة

78. محمد محمد سليمان شهاب الدين - القاهرة

79. رجب محمد محمد مبروك - القاهرة

80. محمد رمضان مرسي - القاهرة

81. ياســـر معروف خليل - القاهرة

82. محمد عبد الرحمن موسي - القاهرة

83. أحمد على محروس البابلى - القاهرة

84. عبد الله عبد الفتاح عبد العزيز محمد - القاهرة

85. طه عبد الفتاح بكر عبد المنعم - القاهرة

86. محمد أمين السيد يوسف - القاهرة

87. عبد الرحمن رضـــا علي - القاهرة

88. حسين عبد الكريم على - القاهرة

89. محمد عبد العليم مصطفي - القاهرة

90. عبد الرحمن حسين عبد الغني - القاهرة

91. محمد السيد حسن عبد الرازق - القاهرة

92. محمد عبد الحميد عـــــيد - القاهرة

93. خلف محمد محمد الربيعى - القاهرة

94. أحمد محمد أحمد نصر - القاهرة

95. خالد أحمد محمد عباس - القاهرة

96. فضل الســيد عجــمي - القاهرة

97. ربيع محمد سليم سليم - القاهرة

98. الحسيني السيد عزمي - القاهرة

99. عيسوي بكري السيد نوفل - القاهرة

100. عبد النبي محمد محمد الربيعي - القاهرة

101. أحمد حامد عبد المجيد - القاهرة

102. أحمد محمود عبد العظيم - القاهرة

103. محمد أحمد عبد الله - القاهرة

104. مصطفى محمدجمال الدين - القاهرة

105. أحمد على أحمد فرغل - القاهرة

106. محمدرمضان عبد الله عبد الله - القاهرة

107. نميرى محمد عبد المعبود - القاهرة

108. شحات عبد الغفار حسن - القاهرة

109. جمال فهمى محمود - القاهرة

110. أحمد مصطفي رزق - القاهرة

111. محمد محمد إبراهيم جبر - القاهرة

112. بركات عبد التواب صلاح الدين - القاهرة

113. مجدي زغلول رضوان - القاهرة

114. رمضان محمد عبد الغفار - القاهرة

115. مصباح رشوان قطب - القاهرة

116. أحمد محمد البكري - القاهرة

117. أحمد إسماعيل طه الصباغ - القاهرة

118. محمد الشربيني عبد الكريم - القاهرة

119. بلال أبو السعود عـلي - القاهرة

120. محمد ســــيد علي خليل - القاهرة

121. إبراهيم محمد رفاعى - القاهرة

122. السعيد عبد العظيم موســـــي - القاهرة

123. حلمي محروس بكــــر - القاهرة

124. محمود أحمد محمد عبد العال - القاهرة

125. محمد رجب ذكــــي قـــنديل - القاهرة

126. محمد سيد أحمد عبد الغفار - القاهرة

127. شريف محمد أحمد رشوان - القاهرة

128. عبد القادر شعبان شعبان - القاهرة

129. علاء مجدى حامد صقر - القاهرة

130. محمد حسن يحيى المهدى - القاهرة

131. مصطفي علي محمد عـــلي - القاهرة

132. خالد محمد المهدي - القاهرة

133. إسلام سيد مسعد - القاهرة

134. محمود لبيب سيدفرج - القاهرة

135. محمود أحمد محمد الخليجي - القاهرة

136. أحمد سعد محمد عبد الموجود - القاهرة

137. أحمد غنيم محمدزايد - القاهرة

138. محمود مسعد محمد سعيد سليمان - القاهرة

139. أحمد محمد عبد الساتر عطيه - القاهرة

140. محمود محمد محمد الدناصورى - القاهرة

141. صابر على جاد سليمان - القاهرة

142. مسعد سيد عبد الوهاب روبى - القاهرة

143. محمد قرني حسين حسن - القاهرة

144. بهجت عبد الفتاح متولي - القاهرة

145. أحمد الصاوي عبد الوهاب - القاهرة

146. إبراهيم محمد عبد العزيز إبراهيم - القاهرة

147. إبراهيم سعد صوفي أبو الحارث - القاهرة

148. إبراهيم شحاته عبد التواب شته - القاهرة

149. إسلام مهران فرغلى عبد الستار - القاهرة

150. إسلاممحمد شندى شميس - القاهرة

151. إسلام محمد إبراهيم عبد اللطيف - القاهرة

152. إسماعيل محمود أحمد عيسى - القاهرة

153. إسماعيل عبد العليم إسماعيل - القاهرة

154. السيد عبده رجب نواره - القاهرة

155. السيد محمد السيد بدير - القاهرة

156. إيهاب شبارة يوسف خميس - القاهرة

157. أيمن عبد الفتاح محمد يوسف - القاهرة

158. أبو الخير إبراهيم الدسوقي محمد - القاهرة

159. أحمد إسماعيل إبراهيم محمد - القاهرة

160. أحمد صلاح عبد العاطى مرسى - القاهرة

161. أحمد محمد السيد عبد المجيد فياض - القاهرة

162. أحمد محمد السيد محمد إبراهيم - القاهرة

163. أحمد محمود رمضان محمود - القاهرة

164. أحمد محمود عبد العزيز زيد - القاهرة

165. أحمد عبد المجيد عبد العزيز شقرة - القاهرة

166. أسامة عبد الرازق محمد سلامة - القاهرة

167. أشرف شحات عبد العزيز حسنا نين - القاهرة

168. محمود حلمي إبراهيم - القاهرة

169. حسن حسين مطر حسن مطر - القاهرة

170. خالد حسنى عبد العزيز بيومى - القاهرة

171. راضى عبد الصمد توفيق - القاهرة

172. ربيع محمد توفيق أحمد - القاهرة

173. رفاعي على إبراهيم أحمد - القاهرة

174. رمضان شحاتة محمد جنيدي - القاهرة

175. زكريا محمد مرزوق محمد - القاهرة

176. سعد حسين سعد إبراهيم سعد - القاهرة

177. سند أبو بكر إبراهيم - القاهرة

178. سيد عباس عزب شعلان - القاهرة

179. سمير رجب مناف - القاهرة

180. شبل عبد الخالق أحمد - القاهرة

181. صالح رويس أحمد رويس - القاهرة

182. صبري حامد عثمان الجعبرى - القاهرة

183. صفوت عبد الحليم شعبان رمضان - القاهرة

184. ضياء الدين نشأت عبد الحميد - القاهرة

185. طارق فتحي محمد عبد الجليل عبد الله - القاهرة

186. طه عبد اللطيف توفيق أبو جبل - القاهرة

187. عادل أنور أحمد السيد - القاهرة

188. عبد الحميد محمد الحسيني كاعوة - القاهرة

189. عبد الستار حلمي عبد الستار أحمد - القاهرة

190. عبد العزيز مرزوق عبد العزيز - القاهرة

191. عبد العزيز سيد أحمد عبد العزيز - القاهرة

192. عبد الفتاح محمد أحمد مختار - القاهرة

193. عبد الله محمد عبد البصير عبد الرحمن - القاهرة

194. عبد العال صالح عبد العال على - القاهرة

195. عبد النبي السيد عبد الهادي عبد الله - القاهرة

196. عصام رمضان عبد العزيز روبى - القاهرة

197. على السيد على بلاسى - القاهرة

198. علاء الدين إبراهيم عطية يونس - القاهرة

199. عمر عبد المقصود عبد الظاهر - القاهرة

200. عبد الله عبد الرءوف حمزة - القاهرة

2ـ مديرية أوقاف الإسكندرية :

1. أحمد عبد الله أبو القاسم - الإسكندرية

2. أحمد عبد السلام محمد - الإسكندرية

3. اشرف يوسف عطية - الإسكندرية

4. أحمد أحمد محمد حسن - الإسكندرية

5. الحسيني محمد إبراهيم عبد الله - الإسكندرية

6. السيد طه حجاج عثمان - الإسكندرية

7. محمد حسن عطية - الإسكندرية

8. محمد محمد حسبو - الإسكندرية

9. محمود محمد حسن بدوي - الإسكندرية

10. جمال محمد صبحي صبحي - الإسكندرية

11. عبد الديم محمد أحمد - الإسكندرية

12. محمد حسن أبو زايد سليمان - الإسكندرية

13. حسني هاشم نبواي - الإسكندرية

14. محمد محمد قدري بتوت - الإسكندرية

15. أبو زايد أحمد أبو زايد عبد الله - الإسكندرية

16. أحمد سعد عبد العزيز حبالة - الإسكندرية

17. جمعة عبد السلام إبراهيم - الإسكندرية

18. خالد عبد المنعم محمد الحداد - الإسكندرية

19. سعد على السعيد أبو سعدة - الإسكندرية

20. سمير طاهر عبد العليم - الإسكندرية

21. سامح محمد أبو النجاه - الإسكندرية

22. محمد محمود السيد أحمد بلال - الإسكندرية

23. عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد - الإسكندرية

24. عصام محمود العريان - الإسكندرية

25. محمود محمد عبد الله الدعلوب - الإسكندرية

26. أحمد محمد يوسف - الإسكندرية

27. مصطفي عبد ه مصطفي فليفل - الإسكندرية

28. محمد حسين الشامي - الإسكندرية

29. هاني عبد الله مسلم - الإسكندرية

30. محمد حسن عبد الرحمن مطاوع - الإسكندرية

31. باسم السيد عبد الحميد - الإسكندرية

32. أحمد متولى محمد سلامة - الإسكندرية

33. عبد المطلب مصطفي عبد المطلب - الإسكندرية

34. على محمد على مسلم - الإسكندرية

35. على عبد الرحمن توفيق - الإسكندرية

36. عوض الصافى على - الإسكندرية

37. محسن يوسف محمود العريان - الإسكندرية

38. محمد أحمد محمد الكشك - الإسكندرية

39. محمد عواد عبد الهادي عواد - الإسكندرية

40. محمد على على ابرهيم درويش - الإسكندرية

41. مصعب نبيل إبراهيم عبد الرازق - الإسكندرية

42. محمود عبد الحميد إبراهيم الحبشي - الإسكندرية

43. مرسي أحمد أبو علي - الإسكندرية

44. موسي صالح محمود خالد - الإسكندرية

45. منتصر عبد الحكيم علي - الإسكندرية

46. عبد الغفار محمد عبد الغفار على - الإسكندرية

47. خالد إبراهيم محمد إبراهيم - الإسكندرية

48. إيهاب محمود يوسف - الإسكندرية

49. أبو اليزيد سالم غنيم - الإسكندرية

50. أحمد إسماعيل كامل المرلى - الإسكندرية

51. بهاء عبد الغفار مبارك - الإسكندرية

52. ثروت صلاح محمد - الإسكندرية

53. رضا عبد العزيز أحمد - الإسكندرية

54. سامح الصاوي فضلون - الإسكندرية

55. سامح محمد إبراهيم السعدني - الإسكندرية

56. صلاح الدين على عبد العزيز - الإسكندرية

57. عبد الله محمد عبد الله جودي - الإسكندرية

58. عبد الله محمد السباعي - الإسكندرية

59. عطية محمد على السجاعي - الإسكندرية

60. هيثم عبد الرحمن عبد القادر علي - الإسكندرية

61. محمد الصافي على عبد العاطي - الإسكندرية

62. محمد رمضان عبد العليم زايد - الإسكندرية

63. محمد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية

64. محمود بكر عثمان أبو بكر - الإسكندرية

65. مصطفي محمود محمد محمود - الإسكندرية

66. أحمد محمد عبد الصادق - الإسكندرية

67. حامد السيد السيد العشماوي - الإسكندرية

68. إبراهيم محمد محمود بدر - الإسكندرية

69. محمد طلعت محمد الشحات - الإسكندرية

70. عزت جمال أحمد المعصراوي - الإسكندرية

71. أحمد حمدي أحمد أبو الحسن - الإسكندرية

72. أحمد رمضان عبد الغفار - الإسكندرية

73. أحمد عثمان محمد إبراهيم - الإسكندرية

74. أحمد عبد العزيز شوقي بدران - الإسكندرية

75. أحمد منجد على محمد - الإسكندرية

76. أحمد يوسف عبد العزيز - الإسكندرية

77. محمد عبد الله بكري عبد الله - الإسكندرية

78. بهاء الدين محمد إبراهيم الاشعل - الإسكندرية

79. تامر أحمد مصطفي غزال - الإسكندرية

80. السيد عبد الحميد عبد الوهاب - الإسكندرية

81. عبد الرحمن مغاوري عبد الرحمن - الإسكندرية

82. عبد القيوم محمد السيد - الإسكندرية

83. عبد الجيد عبد السلام إبراهيم - الإسكندرية

84. العربي حسين السيد الشهاوي - الإسكندرية

85. خالد راضى أحمد عبد العزيز - الإسكندرية

86. إبراهيم محمد محمد شاهين - الإسكندرية

87. أحمد لوقي مختار إبراهيم - الإسكندرية

88. حمدي قمر الدولة السيد خطاب - الإسكندرية

89. خالد عبد الحكيم أبو عاصي - الإسكندرية

90. صبري رسمي عبد الله - الإسكندرية

91. محمود غريب الشعار - الإسكندرية

92. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم - الإسكندرية

93. سمير هاشم محمد بداوي - الإسكندرية

94. محمود زكريا أبو الفتح - الإسكندرية

95. محمد عابد محمد محمد خليفة - الإسكندرية

96. حسام إبراهيم عبد الباسط - الإسكندرية

97. على رضا عمر خير الدين - الإسكندرية

98. عبد الفتاح ماهر محمد - الإسكندرية

99. محمد رجب إبراهيم رجب بدر - الإسكندرية

100. محمد إبراهيم محمد سليم - الإسكندرية

3ـ مديرية أوقاف بني سويف :

1. عاطف رمضان تمام بني سويف

2. أبوعبيد حسن عبد الهادى حسن بني سويف

3. رجب محمد محمد مبروك بني سويف

4. محمود يس عبد الكريم بني سويف

5. محمد جودة سليمان بني سويف

6. أكرم عتريس توفيق بني سويف

7. سليمان إمام سليمان بني سويف

8. سيد نور الدين حسين بني سويف

9. مصطفى عبد العظيم محمد بني سويف

10. محمد سعد حسين بني سويف

11. حسنين نعمان عزوز بني سويف

12. محمد محمد بوسف بني سويف

13. شعبان عبد العليم عبد الرؤوف بني سويف

14. ربيع جمعة عبد الحميد بني سويف

15. أحمد مصطفى عبد اللطيف بني سويف

16. عماد أحمد حسن بني سويف

17. مؤمن سيد عبد الفتاح بني سويف

18. أحمد محمد عبد الفتاح بني سويف

19. عبد العاطي سيد أحمد بني سويف

20. أشرف محمد علي كامل بني سويف

21. عبد الرحمن نصر نصار بني سويف

22. الحسيني عبد السلام أحمد بني سويف

23. سعيد سيد محمد بني سويف

24. صلاح محمود أحمد بني سويف

25. علي دياب عبد الله بني سويف

26. مصطفى كمال صبحي بني سويف

27. عادل محمد زكي بني سويف

28. محمد عبد الفتاح عبد العاطي بني سويف

29. محمود ميهوب أبو زيد فرح بني سويف

30. نبيل كمال سيد درويش بني سويف

31. أسامة محمود عبد الصمد بني سويف

32. محمود محمد أحمد سيد بني سويف

33. أحمد عبد الله عبد الله محمد بني سويف

34. رمضان هاشم أحمد أحمد محمد بني سويف

35. سيد حسن سيد أحمد بني سويف

36. حسن محمد رفاعي محمد بني سويف

37. محمد أحمد مرسي بني سويف

38. علي قرني عويس حسين بني سويف

39. أحمد محمد أحمد جاد الحق بني سويف

40. خميس محمد قياتي بني سويف

41. رمضان يونس خضر بني سويف

42. سيد إبراهيم عبد الفتاح بني سويف

43. خميس عمير عبد السيد بني سويف

44. مصطفي تمام حسن جنيدي بني سويف

45. طارق محمود حسين بني سويف

46. ياسر فكري حامد بني سويف

47. حمدي محمد عبد العليم حسان بني سويف

48. عبد الرحمن عبد العاطي عبد التواب بني سويف

49. حامد عبد الفتاح عبد العزيز بني سويف

50. أحمد حسن محمد عوض بني سويف

51. أحمد بكرى جابر عبد الفضيل بني سويف

52. محمد علي عبد التواب محمد بني سويف

53. شعبان محمود رمضان إسماعيل بني سويف

54. شمردل محمد على على بني سويف

55. محمد أحمد درويش محمد بني سويف

56. طه نجاح قرنى عبد العزيز بني سويف

57. محمد محروس إبراهيم محمد بني سويف

58. محمد سيد على عثما ن بني سويف

59. أحمد محمد عبد العظيم حسن بني سويف

60. أبو هريرة محمد على منصور بني سويف

61. طه مصطفى رياض عبد الله بني سويف

62. محمد جابر سيد عبد السلام بني سويف

63. أحمد سيد على محمد بني سويف

64. حسام علي محمد عبد العال بني سويف

65. اشرف رمضان عبد الحميد عبد الغنى بني سويف

66. حسين جمعة أحمد حافظ بني سويف

67. عبد الهادى محمد زكى بني سويف

68. عبد الحكيم أحمد نصرالله بني سويف

69. أحمد سعد أحمد مرسى بني سويف

70. إسلامناصر فتح الباب مصطفي بني سويف

71. محمود مصطفي رياض عبد الله بني سويف

72. محمد عبد اللطيف عبد الوهاب بني سويف

73. حمادة ربيع حسن محمود بني سويف

74. بطل إبراهيم مقداد أحمد بني سويف

75. صلاح محمد أحمد محمد بني سويف

76. ربيع محمد إبراهيم محمد بني سويف

77. أحمد فتحى أبو غنيمة بني سويف

78. محمد عبد الحميد عبد البارى عبد الفتاح بني سويف

79. محمد عطية إبراهيم مصطفي بني سويف

80. اشرف طه عبد القادر محمد بني سويف

81. حاتم محمد على أحمد بني سويف

82. محمود عبد الرحمن بدران عبد الرحمن بني سويف

83. أحمد شعبان محمود دياب بني سويف

84. محمد شاكر طه توفيق بني سويف

85. فهد حسن شريف محمد بني سويف

86. محمود محمد عبد القادر عبد الله بني سويف

87. أحمد جابر حسين أحمد بني سويف

88. أحمد عيساوى محمد عمار بني سويف

89. عمر جمال زكى محمد بني سويف

90. ياسر ربيع علي طنطاوي بني سويف

91. خليفة عبد الحميد إبراهيم بني سويف

92. إبراهيم محمد عبد الوهاب عبد الحليم بني سويف

93. ربيع عبد الرحيم أحمد فرج بني سويف

94. محمد محمد سيد مصطفي بني سويف

95. محمد سيد محمد عبد المجيد بني سويف

96. أشرف ربيع محمدين بني سويف

97. رمضان حسين عبد الحافظ بني سويف

98. محمد سيد محمود رشيدى بني سويف

99. محمود صالح محمود محمد بني سويف

100. محمود رجب مصطفي حسين بني سويف

4ـ مديرية أوقاف القليوبية :

1. صفوت فاروق أبو السعود محمد - القليوبية

2. عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - القليوبية

3. محمد السيد الصاوي محمد - القليوبية

4. محمد عبد الفتاح أحمد إمام - القليوبية

5. محمد منصور عثمان عبد الرحمن - القليوبية

6. أحمد محمد سيد جاد - القليوبية

7. محمد يوسف محمد النادي - القليوبية

8. نجاح السيد عبد الله العجمي - القليوبية

9. فارس فتحى أحمد يوسف - القليوبية

10. طه فواد محمود خاطر - القليوبية

11. محمد عبد المجيد محمدالبنان - القليوبية

12. هاني فتحي عفيفي بركات - القليوبية

13. أحمد محمد أحمد إبراهيم - القليوبية

14. ماهر سعيد عبد الفتاح حبيب - القليوبية

15. علي عبد النعيم علي حسن - القليوبية

16. علام شعبان أمين محمد - القليوبية

17. موسي حسن موسي حسن - القليوبية

18. أشرف كامل الدسوقي سليم - القليوبية

19. صبحى صادق عبد الغفار علوان - القليوبية

20. عبد المعطي أحمد عبد المجيد عياد - القليوبية

21. صابر عبد الرحمن على عبد الرحمن - القليوبية

22. محمد حسين إبراهيم حسين - القليوبية

23. محمد مصطفي محمد إبراهيم - القليوبية

24. نادر حسن مسعود أحمد - القليوبية

25. إبراهيم مصطفى إبراهيم تعلب - القليوبية

26. بشري محمد عبد القادر علي - القليوبية

27. نجاح سالم شحاتة محمد - القليوبية

28. محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل - القليوبية

29. محسن محمد السيد مصطفى - القليوبية

30. إبراهيم عبد العزيز إبراهيم رزق - القليوبية

31. سمير عبد الباقى محمد عبد الباقى - القليوبية

32. محمد أحمد حسانين نوار - القليوبية

33. محمد عبد الحميد أحمد البكش - القليوبية

34. السيد صلاح الدين السيد سليمان - القليوبية

35. خالد على محمد مرسى - القليوبية

36. حسن محمدي محمد أبو سنة - القليوبية

37. أحمد رزق محمود حسن - القليوبية

38. محمد محمد صابر السيد - القليوبية

39. يوسف محمد عبد المؤمن السعداوي - القليوبية

40. وائل عبد العزيز فرج الشاذلي - القليوبية

41. طه مهدي عبد الرحمن عفيفي - القليوبية

42. سعد مصطفي السيد مصطفي - القليوبية

43. محمد أحمد محمد أبو خزيم - القليوبية

44. إيهاب محمد أحمد عامر - القليوبية

45. شرف محمد محروس محمد - القليوبية

46. حاتم سعيد سليمان عواد - القليوبية

47. محمد السيد الطوخي عبد الباقي - القليوبية

48. محمد السيد سليمان محمد - القليوبية

49. السيد عبد النظير هريدي سليمان - القليوبية

50. سامح غريب محمد محمد بحيري - القليوبية

51. محمد السيد سلامه غانم - القليوبية

52. ناصر عبد السميع محمود قاسم - القليوبية

53. محمد على عبد الرحمن عيد - القليوبية

54. السيد محمد عبد القادر على - القليوبية

55. حامد عبد المغيث محمد السنوسي - القليوبية

56. محمد سليمان عبد العزيز جادالله - القليوبية

57. صلاح يوسف السيد يوسف - القليوبية

58. إسماعيل عبد الحميد حسين زايد - القليوبية

59. أشرف عبد الفتاح فرج علي - القليوبية

60. جمال عبد الحفيظ عبد الظاهر مري - القليوبية

61. إبراهيم محمود محمد فروح - القليوبية

62. منصور حسان منصور علي - القليوبية

63. محمد سعد الدين عبد العزيزسيد - القليوبية

64. مصطفى محمود أحمد رمضان - القليوبية

65. محمود فؤاد دسوقى محمد - القليوبية

66. جمال جابر عمر عاشور - القليوبية

67. عبد الله محمد أحمد عبد ربه - القليوبية

68. عبد الله السيد عبد الله على - القليوبية

69. إبراهيم أحمد إبراهيم مساهل - القليوبية

70. إبراهيم عبد الرحيم عبد الحميد - القليوبية

71. إبراهيم عبد الرؤف مرسى - القليوبية

72. إبراهيم عبد المعز عبد الرحمن - القليوبية

73. إبراهيم علي الدين أبوالفتوح - القليوبية

74. أحمد السعيد عبد الرحمن - القليوبية

75. أحمد السيد رشاد السيد - القليوبية

76. أحمد امام أحمد امام - القليوبية

77. أحمد جودة أحمدعبد الرحمن - القليوبية

78. أحمد حجازي طه محمد - القليوبية

79. أحمد حسنين على حسنين - القليوبية

80. أحمد شوقى إبراهيم محمد - القليوبية

81. أحمد طة حسيني أحمد - القليوبية

82. أحمد طة عطوة محمد - القليوبية

83. أحمد عبد العال حسن شريفه - القليوبية

84. أحمد عبد الوهاب السيد محمد - القليوبية

85. أحمد عبد العظيم عبد الخالق السيد - القليوبية

86. أحمد فتحى توفيق السيد - القليوبية

87. أحمد فتحى عبد المنعم عبد الغنى - القليوبية

88. أحمد محمد السيد حسين صيام - القليوبية

89. أحمد محمد طه شرف - القليوبية

90. أحمد محمد عايد سالم - القليوبية

91. أحمد محمد عبيد محمد عبيد - القليوبية

92. أحمد محمدين عبدربه عوض - القليوبية

93. أسامة أحمد أبو الهدى طه - القليوبية

94. أسامة حبيش محمد عمر - القليوبية

95. أسامة عطا حسن السيد - القليوبية

96. أسامة محمود سالم أحمد - القليوبية

97. إسلام بحيرى إسماعيل بحيرى - القليوبية

98. إسلامجلال على وهبة - القليوبية

99. إسلاممحمد أحمد إبراهيم - القليوبية

100. إسماعيل محمد مصطفى إبراهيم - القليوبية

5ـ مديرية أوقاف الجيزة :

1. إبراهيم عبد السلام محمد محمد علم الدين - الجيزة

2. إبراهيم كامل على رحومه حرب - الجيزة

3. إبراهيم محمد عبد الجواد إبراهيم - الجيزة

4. أبوالعلا جمعه علي جمعة - الجيزة

5. أحمد أحمد محمد عبد القادر - الجيزة

6. أحمد الطبلاوى رجب ميهوب عبد الحافظ - الجيزة

7. أحمد حداد إسماعيل على - الجيزة

8. أحمد شريف أحمد شريف - الجيزة

9. أحمد صبحى على زيدان بدر - الجيزة

10. أحمد طه أحمد محمد - الجيزة

11. أحمد عادل محمد محمود مصطفى - الجيزة

12. أحمد عايش عبد الحليم عليان - الجيزة

13. أحمد عبد الجواد بكار خلف - الجيزة

14. أحمد عبد المعبود محمد محمد - الجيزة

15. أحمد محمد إبراهيم محمد - الجيزة

16. أحمد محمد سيد محمود - الجيزة

17. أحمد محمد عبد اللطيف درويش - الجيزة

18. أحمد محمد عبد اللطيف سعودى الحداد - الجيزة

19. أحمد محمود محمد عبد الوهاب - الجيزة

20. اشرف إبراهيم محمود عيد - الجيزة

21. اشرف سيد على حسنين - الجيزة

22. اشرف محمد أحمد حسن الشريف - الجيزة

23. اشرف محمد أحمد حموده - الجيزة

24. اشرف محمد محمد أحمد - الجيزة

25. اشرف محمد محمد مصطفى - الجيزة

26. اشرف محمود كامل عويس - الجيزة

27. اشرف محمود محمد أحمد بدوى - الجيزة

28. أمين محمد عبد الحفيظ قرنى - الجيزة

29. محمد امام محمود عيد - الجيزة

30. أيمن محمد إمام محمد - الجيزة

31. إيهاب محمود محمد عامر - الجيزة

32. توبة عبد التواب عبد الله - الجيزة

33. توفيق محمد إبراهيم أحمد - الجيزة

34. حسين شعبان عبد الوهاب - الجيزة

35. حسين عبد العظيم سليمان مصطفى - الجيزة

36. حسين عبد النبي إبراهيم - الجيزة

37. حسين محمد بيومى حسين - الجيزة

38. حسين محمد عبد الحفيظ قرنى - الجيزة

39. حمادة عبد الله أحمد سويلم - الجيزة

40. خالد أحمد أبومطر أحمد - الجيزة

41. خالد عبد الحفيظ محمد محمد - الجيزة

42. خالد محمد محمد صالح - الجيزة

43. خليل أحمد محمود على - الجيزة

44. رجب قطب طه سعد - الجيزة

45. رجب محمد بيومى حسين - الجيزة

46. رمضان سعيد عبد الباقى محمد خليل - الجيزة

47. سامح أحمد راشد حميد أبوسنه - الجيزة

48. سعيد أحمد إسماعيل أحمد عزوز - الجيزة

49. سعيد عبد الله أحمد سويلم - الجيزة

50. سمير عبد الخالق حسن عبد الرازق - الجيزة

51. سيد صادق أحمد أحمد - الجيزة

52. سيد محمد علام سيد أحمد - الجيزة

53. شريف محمد إبراهيم سالم - الجيزة

54. شعبان سمير عبد المحسن محمد - الجيزة

55. شعبان كمال على أبوزيد - الجيزة

56. شعبان محمد سيد شعيب - الجيزة

57. صابر صلاح ونيس محمد على - الجيزة

58. صابر عبد الرحمن محمد حويحى - الجيزة

59. صبرى صابر محمود أحمد - الجيزة

60. صفوت محمد هاشم محمد - الجيزة

61. صلاح سليمان محمود سليمان - الجيزة

62. صلاح محمد أحمد عبد الجواد - الجيزة

63. طاهر محمد أحمد مصطفى - الجيزة

64. طه محمد عبد العظيم محمد - الجيزة

65. طه محمود قرنى محمد - الجيزة

66. عاشور قرنى عبد الغنى محمد - الجيزة

67. عبد التواب أحمد عبد المحسن محمد - الجيزة

68. عبد اللطيف عبد الواحد عبد اللطيف - الجيزة

69. عبد العاطى عبد العزيز عبد العاطى حسانين - الجيزة

70. عبد العظيم رفاعى ميهوب حسن - الجيزة

71. عبد الغفار حسن عبد الغفار مبروك - الجيزة

72. عبد الغفار نجدى عبد الغفار سعد عبيد - الجيزة

73. عبد الله محمد خضر محمد - الجيزة

74. عبد المحسن محمد عبد التواب محمد عيد - الجيزة

75. عثمان رشاد أحمد عثمان - الجيزة

76. عزت عبد الخالق سيد أحمد - الجيزة

77. عشماوى محمد محمد حسن حرب - الجيزة

78. عصام جمال بيومي - الجيزة

79. على أحمد على محمد عوده - الجيزة

80. على أمين محمد سعيد - الجيزة

81. على محمود على محمد البدرى - الجيزة

82. عمرو حسن محمد سالم - الجيزة

83. عمرو رشدى عبد المعبود محمد - الجيزة

84. عيد عبد المحسن عيد عبد المحسن تركى - الجيزة

85. لطفى عبد السلام أحمد سالم - الجيزة

86. مجدى محمد عبد الحميد عويس - الجيزة

87. محمد إبراهيم سيد فايد - الجيزة

88. السيد مسعد السيد حسن - الجيزة

89. السيد علي السيد علي عماره - الجيزة

90. صبري محمد محمد أبوالغياتي - الجيزة

91. أحمد عبد السعيدمحمدمحمود - الجيزة

92. هلال خليل عبد الحميد - الجيزة

93. محسن السيد محمد السيد - الجيزة

94. جمال عبد الراضى على صالح - الجيزة

95. مالك محمود فرج سيد - الجيزة

96. خالد راضى خالد عبد الحميد - الجيزة

97. محمد أحمد جاد جاد محسن - الجيزة

98. خلف عبد القادر يونس محمد - الجيزة

99. راضى عبد الشافى نصر - الجيزة

100. عبد الباسط محمود عبد الباسط سليمان - الجيزة

6ـ مديرية أوقاف أسيوط :

1. إبراهيم عبد الله علي محمد - أسيوط

2. أحمد عبد العزيز قطب حجازي - أسيوط

3. أحمد حامد أحمد حامد - أسيوط

4. أحمد حسانين أحمد حسانين - أسيوط

5. أحمد حسن محمود أحمد - أسيوط

6. أحمد محمد علي حسن - أسيوط

7. أحمد سيد محمد عبد الجليل - أسيوط

8. أحمد عبد الظاهر سعيد علي - أسيوط

9. أحمد عبد المنعم إبراهيم عطية - أسيوط

10. أحمد عبد العزيز أحمد سيد - أسيوط

11. أحمد عبد المنعم محمود سلطان - أسيوط

12. أحمد محمد محمود محمد - أسيوط

13. أحمد محمد عبد الرحمن حسين - أسيوط

14. أحمد علي عامر أحمد - أسيوط

15. أحمد محمد حسانين محمد - أسيوط

16. أحمد محمود رضوان - أسيوط

17. كامل محمود محروس - أسيوط

18. أحمد زغلون سعيد - أسيوط

19. على أحمد سيد مرسى - أسيوط

20. سيد مرزوق عبد الرحيم - أسيوط

21. أسامة أحمد عبد الله - أسيوط

22. خلف قطب خلف - أسيوط

23. سيد محمد توفيق - أسيوط

24. محمدحسن يوسف - أسيوط

25. مصطفى موسى مصطفى - أسيوط

26. أحمد محمود توفيق - أسيوط

27. نبيل أحمد عبد الرحيم - أسيوط

28. حسن على قرين - أسيوط

29. صلاح الدين مختار مرزوق - أسيوط

30. عبد الرحمن حسن أحمد على - أسيوط

31. إبراهيم علي محمد حجازى - أسيوط

32. عزت كمال سعد متولي - أسيوط

33. أحمد عبد التواب محمود جبالي - أسيوط

34. عبد الله علي كامل - أسيوط

35. عبد الرحيم مصطفي محمد - أسيوط

36. محمود سيد محمد جمعة - أسيوط

37. ثابت محمد أحمد - أسيوط

38. عمر رستم سلام - أسيوط

39. جمال منير علي - أسيوط

40. محمود جمعه محمد - أسيوط

41. سيد نعمان أحمد - أسيوط

42. سيد ضاحي حسان - أسيوط

43. عصام صالحين مكين - أسيوط

44. محمد صالح أحمد - أسيوط

45. حماده سعد محمد - أسيوط

46. أبوالعلا فريد علي - أسيوط

47. أبو بكر أحمد محمد محفوظ - أسيوط

48. أحمد إبراهيم أحمد حسن - أسيوط

49. أحمد عبد المحسن مسلم - أسيوط

50. أحمد عبد المعز فراج - أسيوط

51. أحمد علي خليفة - أسيوط

52. عبد المؤمن صلاح الدين عبد المنعم - أسيوط

53. أحمد محمد خلاف - أسيوط

54. جابر سعد أمين - أسيوط

55. محمد عبد الراضي أمين - أسيوط

56. جمال محمد سيد - أسيوط

57. حسن عبد الحكيم عبد الرحمن - أسيوط

58. حماده عبد المعز سليم - أسيوط

59. حمادةخضرعبد الفتاح - أسيوط

60. رمضان علي محمد عمر - أسيوط

61. محمد جلال عبد العزيز فرغلى - أسيوط

62. محمود أحمد عبد اللاه قنديل - أسيوط

63. أحمد محمود محمود عثمان - أسيوط

64. محمد سيد على إبراهيم - أسيوط

65. عبد التواب محمد مصطفى إبراهيم - أسيوط

66. رشوان جمال أحمد رشوان - أسيوط

67. عماد فؤاد محمود عبد العال - أسيوط

68. بخيت محمد بخيت محمد - أسيوط

69. بلال محمد أحمد محمد - أسيوط

70. سيد أحمد قطب أحمد - أسيوط

71. عبد العزيز إسماعيل فرغلى عمران - أسيوط

72. عبد الحكيم عبد النعيم عبد المجيد - أسيوط

73. عبد العزيز بدرى عبد العزيز سيد - أسيوط

74. سيد مصطفى محمود على - أسيوط

75. مصطفى محمد أحمد الكامل - أسيوط

76. محمد تمام على محمد - أسيوط

77. محمود أحمد عبد الحميد علام - أسيوط

78. محمود على محمد على - أسيوط

79. مصطفى انور على عزام - أسيوط

80. عبد الرحيم محمود عيد - أسيوط

81. محمود حسن سيد - أسيوط

82. إسماعيل أحمد إسماعيل - أسيوط

83. شاكر خلف الله حسن - أسيوط

84. حسن صابر صديق - أسيوط

85. متولى محمود كامل - أسيوط

86. محمد محمد محمد خليفة - أسيوط

87. عبد الرحيم متولى مصطفى - أسيوط

88. محمد محروس أحمد - أسيوط

89. حسين أحمد حسين - أسيوط

90. عبد المهيمن أنور على - أسيوط

91. أحمد محمود آدم خميس - أسيوط

92. خيري محمد عبد الله - أسيوط

93. أشرف يوسف عطيفي - أسيوط

94. محمد علي أبو العلا - أسيوط

95. أحمد محمد محمود عبد الرحيم - أسيوط

96. ماهر محمد سيد - أسيوط

97. شحاته محمد عبد العال - أسيوط

98. مجدى أحمد خليل - أسيوط

99. محمد أحمد خليل - أسيوط

100. محمد أحمد محمد أحمد - أسيوط

7ـ مديرية أوقاف سوهاج :

1. على محمد طيفور - سوهاج

2. عثمان سليم بدوى - سوهاج

3. حنفى محمود دياب دياب - سوهاج

4. على محمد على خليل - سوهاج

5. أحمد رمضان محمد - سوهاج

6. عبد الرحمن عبد اللطيف أحمد - سوهاج

7. عاطف خليفة السيد - سوهاج

8. عبد الصبور أحمد عامر - سوهاج

9. ياسر محمد عبد اللاه - سوهاج

10. شحاته محمد شحاته محمد - سوهاج

11. عبد النعيم أحمد مصطفى - سوهاج

12. حسن أبو المجد حسن - سوهاج

13. معتز سيد محمد سليم - سوهاج

14. محمد السيد محمد السيد - سوهاج

15. عاصم السمان رفاعى - سوهاج

16. حمد أحمد محمد رضوان - سوهاج

17. مصطفى هاشم السيد هاشم - سوهاج

18. عبد اللاه حسين سالم - سوهاج

19. أحمد خلف أحمد سلمان - سوهاج

20. عمر مصطفى محمد على - سوهاج

21. أحمد السيد فرغلي عبد الهادي - سوهاج

22. محمد السيد عبد الفتاح إسماعيل - سوهاج

23. محمد مدكور خلف السيد - سوهاج

24. محمد فتحي كامل عبد النعيم - سوهاج

25. منتصر عبده على دسوقى - سوهاج

26. على حسين توفيق حسب - سوهاج

27. حمادة محمد الصغير إسماعيل - سوهاج

28. حمدي عبد الكريم عوض فكار - سوهاج

29. محمد عفيفي محروس محمد - سوهاج

30. محمود عبد العال محمود عبد العاطى - سوهاج

31. محمد محمد عبد العال أبوزيد - سوهاج

32. محمد حسنى على قبيصى - سوهاج

33. شريف أبو الوفا محمود - سوهاج

34. أحمد إمبابى إبراهيم على - سوهاج

35. عبد الرحمن أحمد هاشم محمد - سوهاج

36. خالد أحمد عبد الحكيم محمد - سوهاج

37. حسن عبد المنعم أحمد حسين - سوهاج

38. ياسين معوض عبد الهادى فايد - سوهاج

39. محمد على حسن محمد - سوهاج

40. أحمد عادل أحمد - سوهاج

41. محمود عبد المجيد طيفور - سوهاج

42. محمد أحمد عبد الحميد - سوهاج

43. محمد تمام السيد محمد - سوهاج

44. محمد علي مصطفي خطاب - سوهاج

45. صلاح منتصر سعد حسين - سوهاج

46. أحمد عادل عبد اللطيف - سوهاج

47. محمد فوزي مسلم - سوهاج

48. خالد محمد أحمد أحمد - سوهاج

49. السعودي عبد الرحيم عطا عبد الرحيم - سوهاج

50. كرم السيد حسن أحمد - سوهاج

51. عصام عبد الصالحين محمد - سوهاج

52. محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم - سوهاج

53. محمد رفعت عبد الباقى - سوهاج

54. على خلف حارس - سوهاج

55. أحمد زكريا محمد - سوهاج

56. أحمد حماد السيد حماد - سوهاج

57. عرفات عبد الهادى أحمد - سوهاج

58. عبد الراضى محمد محمود - سوهاج

59. إبراهيم عمر عبد الرحمن - سوهاج

60. أحمد أبو اليزيد عبد الحميد - سوهاج

61. ياسر ضاحى أحمد - سوهاج

62. عبد العاطى عبد الرحمن مزيد - سوهاج

63. محمود محمد أمين - سوهاج

64. صبرى عارف سليم إبراهيم - سوهاج

65. محمد رمضان عبد العظيم متولى - سوهاج

66. أحمد خليفة محمد السيد - سوهاج

67. عبد الحق على أبو ضيف عبد الحق - سوهاج

68. ناصر محمد عبد العلى - سوهاج

69. محمد حسنى عبد الرحيم حماد - سوهاج

70. محمد على السيد - سوهاج

71. عبد المهيمن السيد محمد - سوهاج

72. خيرى محمد بخيت إبراهيم - سوهاج

73. أبو الحسن إبراهيم محمد إبراهيم - سوهاج

74. محمود ياسين حسن سيد - سوهاج

75. أبو الحسن مطاوع عارف - سوهاج

76. حذيفة عبد المطلب محمد - سوهاج

77. حازم عز الرجال على - سوهاج

78. محمد نصر الدين أبو كريشه - سوهاج

79. هانى رمضان عبد الحافظ - سوهاج

80. أحمد عبد الحميد أحمد - سوهاج

81. مجدى فؤاد عبد اللطيف - سوهاج

82. السيد صابر السيد عبد الموجود - سوهاج

83. محمد أحمد على رشوان - سوهاج

84. رجب جاد الكريم بدوى - سوهاج

85. حمدى خلف السيد - سوهاج

86. فتحى على السوقى - سوهاج

87. عارف على رضوان - سوهاج

88. عصام أبو الطيب رضا - سوهاج

89. محمود سليم سعيد - سوهاج

90. محمد أحمد فراج بدوى - سوهاج

91. أحمد عبد اللاه السيد تمام - سوهاج

92. علاء صبحى راشد - سوهاج

93. عبد السلام محمد إبراهيم - سوهاج

94. أحمد عابدين محمد رضوان - سوهاج

95. فتحى أبو السعود سلطان - سوهاج

96. فوزى حسان مدنى - سوهاج

97. عبد النعيم على حسن - سوهاج

98. ناجح الصيد محمد - سوهاج

99. أحمد السيد عبد الحميد - سوهاج

100. أحمد محمد خلف عطية - سوهاج

8ـ مديرية أوقاف الغربية :

1. خالد خضر إبراهيم خضر - الغربية

2. محمد عبد الغنى صوله - الغربية

3. حسن عبد العزيز شريف - الغربية

4. هشام رجب رمضان - الغربية

5. حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية

6. القطب عبد النبى أبو جوهر - الغربية

7. خالد موسى أبو المجد - الغربية

8. مدحت عبد اللطيف بكر - الغربية

9. حامد عبد النبى الرفاعى - الغربية

10. أمير عبد الجواد درويش - الغربية

11. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار - الغربية

12. رضا فاضل سعيد - الغربية

13. السيد جاد حسن شرف الدين - الغربية

14. فتح الله عبد العاطى أبو شوشه - الغربية

15. المغازى محمد طلبه - الغربية

16. الحسن عبد العال الشبكه - الغربية

17. الحسين عبد الباقى إبراهيم مصطفى - الغربية

18. السعيد إبراهيم قاسم - الغربية

19. السيد إبراهيم محمد الرخاوى - الغربية

20. السيد سيد أحمد المرسى - الغربية

21. صلاح عبد البديع البهي دنيا - الغربية

22. صلاح محمود محمد محمد رمضان - الغربية

23. طلعت طلعت ذكي سلامة - الغربية

24. عادل متولي محمد سيد أحمد زرد - الغربية

25. عاطف الدسوقى طلبة عبد الرحمن - الغربية

26. عبد الحميد عز الرجال مصلحي عابدين - الغربية

27. عبد الحميد فاروز الحنفي سالم - الغربية

28. عبد الخالق محمد عبد الخالق المطراوى - الغربية

29. عبد الخالق محمد عبد الخالق برعي - الغربية

30. خالد موسى الجبالى - الغربية

31. خليل إبراهيم الحمامصى - الغربية

32. رامى إبراهيم جبريل - الغربية

33. ربيع أبو اليزيد الفار - الغربية

34. رضا الرفاعى مشعل - الغربية

35. رضا صبحى الجبالى - الغربية

36. رضا على حسن مصباح - الغربية

37. رضا مصطفى حسن الحبشى - الغربية

38. عبد الله شحاتة الشفيعى - الغربية

39. عبد الباقي محمد عبد الباقي البرعي - الغربية

40. محمد إبراهيم القليني - الغربية

41. الجوهري حسين الجوهري - الغربية

42. رضا عبد العظيم البربري - الغربية

43. محمد صديق متولي - الغربية

44. عمرو أحمد محمد عمرو - الغربية

45. قطب الرفاعي شاهين - الغربية

46. عبد العزيز حسن حماد - الغربية

47. محمد فرج فتحي عيسي - الغربية

48. عبد الله أحمد علوان - الغربية

49. مصطفى إبراهيم الخيوطي - الغربية

50. جمعه سليمان إبراهيم بدوى - الغربية

51. عبد الله محمد رجب البيومي - الغربية

52. محمد عبد الاه أحمد زيان - الغربية

53. محمود عبد الفتاح عبد القادر حنيش - الغربية

54. عبد الفتاح قطب صالح - الغربية

55. محمد إبراهيم قبطان - الغربية

56. أسامة إبراهيم عبد الفتاح الفقى - الغربية

57. محمد عبد الرافع أحمد حجازى - الغربية

58. عبد الحميد مسعد السيد رضوان - الغربية

59. اشرف وحيد الدين محمد سلامة - الغربية

60. محمد أبو النجا السيد - الغربية

61. عبد الرازق رفعت عبد الرازق عنوس - الغربية

62. أحمد عبد الرحمن شعيشع - الغربية

63. عبد الخالق الدياسطى عبد الخالق الدياسطى - الغربية

64. أحمد غازى أحمد الزياته - الغربية

65. فتحي عادل عبد الهادي الجعيصى - الغربية

66. أحمد أبو اليزيد سعد القسطاوى - الغربية

67. وايل محمد الفخرانى - الغربية

68. محمد أحمد خلاف - الغربية

69. محمد سعد الموينى - الغربية

70. محمد عيد عبد السميع عبد الصمد - الغربية

71. إبراهيم رمضان لاشين - الغربية

72. عيد عبد اللطيف عبد العزيز لاشين - الغربية

73. نادر أحمد الفقى - الغربية

74. محمود عبد العزيز الحنفي - الغربية

75. محمد زكريا عبد الحميد الفقى - الغربية

76. محمد محمود عطية والى - الغربية

77. عبد البديع محمد عشماوى سلامة - الغربية

78. عبد الفتاح يوسف السيد السجينى - الغربية

79. عاصم عبد الرحمن عبد الرازق عمر جنب - الغربية

80. سراج الدين عبد الله توفيق الدسوقى - الغربية

81. محمد فتحى أحمد نوفل - الغربية

82. هانى السيد على المزين - الغربية

83. شهاب الدين عبد الرحمن عبد الباقى - الغربية

84. حازم سعد يوسف السيد سعدون - الغربية

85. حامد محمد حامد عبد الدايم - الغربية

86. حسن إبراهيم محمد الحو - الغربية

87. حمادة بشير محمد البدوى - الغربية

88. حسن محمد السيد المعصراوي - الغربية

89. حسين حسن إسماعيل عبده - الغربية

90. حسين محمد حسين سعيد - الغربية

91. ياسر السعداوي جاد سليم - الغربية

92. ياسر رجب حجاج - الغربية

93. محمود الطنطاوى العطار - الغربية

94. نجاح عبد اللطيف محمد - الغربية

95. هانى عبد النبى محروس - الغربية

96. ناصر أحمد بدير سليمان - الغربية

97. محمد أحمد بدوى - الغربية

98. علاء السعيد عبد الخالق - الغربية

99. محمد عبد الحى محروس - الغربية

100. محمد عبد الرحمن على أحمد - الغربية

9ـ مديرية أوقاف الدقهلية :

1. صفوت نظير المرسي - الدقهلية

2. محمد حسين إبراهيم جاد - الدقهلية

3. إبراهيم أبو الخير إبراهيم حمزه - الدقهلية

4. إبراهيم أحمد السعيد حسين - الدقهلية

5. إبراهيم أحمد محمد علي - الدقهلية

6. إبراهيم ثروت إبراهيم مصطفى - الدقهلية

7. إبراهيم عبد العال عبد الرؤوف البكري - الدقهلية

8. أبو المعاطي السيد الجنيد - الدقهلية

9. أحمد إبراهيم حسن عامر - الدقهلية

10. أحمد إبراهيم هلال وهدان - الدقهلية

11. أحمد أحمد عبد الحاكم - الدقهلية

12. أحمد إسماعيل السيد أحمد - الدقهلية

13. أحمد الباز عبده الباز - الدقهلية

14. أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين - الدقهلية

15. أحمد شعبان العدل أحمد زرد - الدقهلية

16. أحمد عبد الرحيم حسن - الدقهلية

17. أحمد عثمان عبد العاطى حسن - الدقهلية

18. أحمد فوزى عبد الحميد أبو المعاطى - الدقهلية

19. أحمد محسن علي إبراهيم سالم - الدقهلية

20. أحمد محمد أبو الكمال - الدقهلية

21. أحمد محمد عبد العزيز محمود الجمل - الدقهلية

22. أحمد محمد عرفات عبد الوهاب - الدقهلية

23. أحمد محمد محمد عبد النبي - الدقهلية

24. أحمد هلال عبد الحى محمد داود - الدقهلية

25. أشرف عبد الغفار محمدين محمدين - الدقهلية

26. أشرف محمد محمد عبده - الدقهلية

27. أيمن عادل عيد إبراهيم - الدقهلية

28. أيمن مادح محمد عزت أحمد - الدقهلية

29. باسم السيد أمين كشك - الدقهلية

30. باسم سامي عبد العاطي السيد - الدقهلية

31. بلال محمد أحمد جاد - الدقهلية

32. حسام إبراهيم حسن عامر - الدقهلية

33. حسام الدين عبد الراضي عبد المقصود - الدقهلية

34. حسانين عبد الفتاح إبراهيم شادي - الدقهلية

35. الحسن عادل عمر قزمازى - الدقهلية

36. حسن علي محمد السيد أبو المعاطى - الدقهلية

37. حسن محمد حسن أبو زيد - الدقهلية

38. حسن محمد حسن عطوه الغندور - الدقهلية

39. الحسين عادل عمر قزمازى - الدقهلية

40. سامي إبراهيم محمد أحمد - الدقهلية

41. سعد زغلول صالح إبراهيم - الدقهلية

42. السعيد جابر عبد المقصود - الدقهلية

43. السيد أحمد سلامة عمر - الدقهلية

44. السيد عبد الرحمن بسيونى - الدقهلية

45. السيد عبد الظاهر السيد عبد الله - الدقهلية

46. السيد عبد المنعم إبراهيم زعبل - الدقهلية

47. السيد عوض السيد محمود - الدقهلية

48. السيد محمد الشربيني الحديدي - الدقهلية

49. صابر محمد عوض - الدقهلية

50. صبري إبراهيم إبراهيم محمد - الدقهلية

51. عابد محمد البكري أحمد - الدقهلية

52. عادل عادل حسن عبد الجواد - الدقهلية

53. عادل محمد محمد السيد - الدقهلية

54. عاطف محمد عوض السيد الحلو - الدقهلية

55. عبد الله الشحات عبده حامد - الدقهلية

56. عبد الله محمد هيكل - الدقهلية

57. عبد الوهاب عادل عبد الوهاب - الدقهلية

58. عبد الوهاب عبد الرازق أبو العمايم - الدقهلية

59. عزت علي المتولي سلامة - الدقهلية

60. علاء علي محمد السيد أبو المعاطى - الدقهلية

61. علاء محمود الدماصي - الدقهلية

62. علي عبد النبي السيد - الدقهلية

63. عمرو الامام علي الزكي الشكعه - الدقهلية

64. الغرباوى إسماعيل الغرباوى أحمد - الدقهلية

65. فرج العطوي فرج - الدقهلية

66. محمد إبراهيم السيد سليمان - الدقهلية

67. محمد أحمد محمد أحمد حميده - الدقهلية

68. محمد الباشا عبد الفتاح - الدقهلية

69. محمد السعيدممدوح مصطفى - الدقهلية

70. محمد حسنى مسعد سليم - الدقهلية

71. محمد خليل المتولي عطيه - الدقهلية

72. محمد خليل محمد مروان - الدقهلية

73. محمد سامي إبراهيم زعبل - الدقهلية

74. محمد سعد عبد المحسن علي عبد الرحمن - الدقهلية

75. محمد سمير السيد معوض شلاطه - الدقهلية

76. محمد شعبان محفوظ محمد - الدقهلية

77. محمد صالح عبد الرازق حسين - الدقهلية

78. محمد عبد التواب أحمد - الدقهلية

79. محمد عبد الكريم أحمد حسن - الدقهلية

80. محمد علي أمين بشار - الدقهلية

81. محمد فاروق محمد نمره - الدقهلية

82. محمد فرج محمد عيد - الدقهلية

83. محمد محمود أحمد عبد الفتاح - الدقهلية

84. محمد مصطفى طلبه علي - الدقهلية

85. محمد نحمده حسين إبراهيم الجمال - الدقهلية

86. محمد وجيه أبو زيد السيد منصور - الدقهلية

87. محمد وحيد عبد الباقى راشد - الدقهلية

88. محمود ذكريا محمد عوض - الدقهلية

89. محمود لطفى لطفى الرفاعى الحمادى - الدقهلية

90. محمود محمد عبد الحميد رمضان - الدقهلية

91. محمود محمد محمود صالح - الدقهلية

92. محمود محمد وهبه عيد - الدقهلية

93. مصطفى خليل إبراهيم عثمان - الدقهلية

94. مصطفى عبد الرازق السيد عبد الرازق - الدقهلية

95. مصطفى محمد جمعه مصطفى - الدقهلية

96. نذيه السيد صالح مصطفى - الدقهلية

97. وليد عادل حسن عبد الجواد - الدقهلية

98. وليد محمد زيدان محمد سليم - الدقهلية

99. يحى أحمد حسن عطوه - الدقهلية

100. يسرى عوض إبراهيم يوسف - الدقهلية

10ـ مديرية أوقاف الشرقية :

1. عبد الله عبد العزيز محمد مرسى - الشرقية

2. أحمد إسماعيل علي إسماعيل حسان - الشرقية

3. عبد الخالق بهجت عبد الله على - الشرقية

4. علاء أحمد على صديق - الشرقية

5. عبد الله فؤاد عبد الدايم - الشرقية

6. منصور محمد منصور محمد - الشرقية

7. محمد محمد عطية عيد - الشرقية

8. محمد فكرى مسيل عبد العال - الشرقية

9. معاذ أحمد محمد ندا - الشرقية

10. نبيل على محمد على - الشرقية

11. محمد سند سالم محمد غنيم - الشرقية

12. أحمد عوض أحمد محمد - الشرقية

13. محمد محمود عبد اللطيف عرفه - الشرقية

14. أحمد محمد فؤاد عبد الحميد - الشرقية

15. الحسن السيدأحمد أحمد - الشرقية

16. محمد السيد إسماعيل محمد قطب - الشرقية

17. أحمد زين العابدين عبد الخالق رمضان - الشرقية

18. محمد سمير محمود أحمد بلال - الشرقية

19. ربيع مصطفى عبد العزيز عبد المعطى - الشرقية

20. أحمد محمد جودة عبد العال - الشرقية

21. محمود محمد حسن عبد الفتاح - الشرقية

22. محمد صلاح محمد على - الشرقية

23. رضا محمد محمد قنديل - الشرقية

24. عبد الفتاح السيد عبد الفتاح عبد الخالق - الشرقية

25. مؤمن يوسف محمد يوسف - الشرقية

26. أحمد محمد شحاتة محمد - الشرقية

27. إبراهيم رجب إبراهيم أحمد - الشرقية

28. رياض إبراهيم محمد - الشرقية

29. محمد السيد محمد أحمد - الشرقية

30. حامد السيد حامد السيد - الشرقية

31. محمد عبد الرحمن جودة محمد - الشرقية

32. إبراهيم عبد الرحمن السيد عبده - الشرقية

33. حسين كمال مصطفي فتحي - الشرقية

34. بشير محمد إبراهيم محمود - الشرقية

35. محمد صبحي شحاته محمد - الشرقية

36. حسام محمد سالم إبراهيم - الشرقية

37. محمد أحمد محمود محمد أبوالرجال - الشرقية

38. محمد إبراهيم عبد الله أحمد - الشرقية

39. سعيد عبد العزيز حسن حسن - الشرقية

40. إبراهيم خليل محمد محمد - الشرقية

41. محمد جميل عطوه - الشرقية

42. نادر محمد على محمد عساف - الشرقية

43. محمد عطيه عبد اللطيف الدمرداش - الشرقية

44. مصطفى أحمد عبد الرحمن القراش - الشرقية

45. محمد عطية عطية صقر - الشرقية

46. أحمد عزت عبد الموجود محمد - الشرقية

47. أحمد عبد الرحمن محمود محمد - الشرقية

48. حمدى عبد الرحمن محمد عبد الفتاح - الشرقية

49. أحمد محمد أحمد محمد - الشرقية

50. محمد محمد عبد الله - الشرقية

51. حسام جمال بدر محمد - الشرقية

52. طارق صابر معوض حبيب - الشرقية

53. جمال الدين محمد إبراهيم حسنين - الشرقية

54. محمد على مصطفى على - الشرقية

55. عبد السلام محمد محمد محمد السيد - الشرقية

56. أسامة صلاح عبد اللطيف محمود - الشرقية

57. سعيد محمد سعيد السيد يوسف - الشرقية

58. شريف رمضان بدر على - الشرقية

59. مصطفى عطيه عبد المجيد عطية - الشرقية

60. محمد أحمد السيد حسين - الشرقية

61. أحمد منصور عليوه محمد - الشرقية

62. محمد إبراهيم محمد محمد - الشرقية

63. أحمد شاكر على صالح - الشرقية

64. أحمد محمد على محمد - الشرقية

65. أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية

66. محمد عبد العزيز نبوي سليمان - الشرقية

67. وليد سليم مصطفى السيد - الشرقية

68. محمود محمد عبد الرحيم - الشرقية

69. محمود السيد محمود أبو النيل - الشرقية

70. محمود عبد الرحمن الهادى منصور - الشرقية

71. أحمد محمد محمد محمد حسن - الشرقية

72. شاكر شعبان محمد - الشرقية

73. عبد الرازق السيد حسن إبراهيم - الشرقية

74. محمد أحمد مصطفى أحمد عبد الله - الشرقية

75. عامر أحمد عامر مصطفى - الشرقية

76. نجم الدين عبده حسين الجناينى - الشرقية

77. محمد أحمد إسماعيل محمود - الشرقية

78. رضا محمد حسين أحمد - الشرقية

79. شريف عبد الشافى عبد الغنى - الشرقية

80. إبراهيم منير عبد الفتاح محمد - الشرقية

81. تامر ممدوح محمد صبرى عيلوه - الشرقية

82. مصطفى محمود كمال بدر الدين صديق - الشرقية

83. محمد عبد الفتاح محمد محمد - الشرقية

84. محمود السيد عبد الرحمن عبد الدايم - الشرقية

85. عبد الحليم محمود عبد الحليم سلامة - الشرقية

86. محمد أحمد محمد حسن على - الشرقية

87. على عبد الرحمن على محمد محمد - الشرقية

88. محمد السيد محمد فرج - الشرقية

89. مصطفى السيد حسن عيد - الشرقية

90. السيدأحمد عبد المقصود أحمد - الشرقية

91. أحمد عادل إبراهيم عبد المنعم إبراهيم - الشرقية

92. أحمد سمير محمد فتحي محمود الحواط - الشرقية

93. أحمد السيد محمدي السيد - الشرقية

94. هشام صلاح أحمد سيدأحمد - الشرقية

95. إبراهيم محمد سالم إبراهيم - الشرقية

96. محمد محمد محمد عدس - الشرقية

97. محمود ماهر محمد أحمد - الشرقية

98. عبد المقصود محمد فتحي عبد المقصود - الشرقية

99. محمود رزق محمود إبراهيم - الشرقية

100. محمد رجب عبد السلام عطية - الشرقية