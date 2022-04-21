شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد المقصود أبو باشا أستاذ التاريخ الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور عبد المقصود أبو باشا أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتوجه وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى أسرة الدكتور عبد المقصود أبو باشا وذويه والأزهر الشريف بخالص العزاء، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يخلف أهله وذويه وطلابه ومحبيه والأزهر الشريف فيه خيرًا.

وتطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، 4 قوافل دعوية إلى محافظات "بني سويف- الوادي الجديد- جنوب سيناء- القليوبية"، حيث تضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر.