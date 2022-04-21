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الأوقاف توزع 42 طنا من لحوم صكوك إطعام خلال الأسبوع الرابع من رمضان

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف ، أنه سيتم توزيع (42) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، مع بداية الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 28 أبريل، إلى المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- قنا) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (632) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

 

ونشرت الوزارة الكميات بالطن المقرر توزيعها بالطن فى كل محافظة على النحو التالى: 

 

أولًا: يوم الأحد 24 / 4 / 2022م

1.  القاهرة - 3

2.  الجيزة - 3

3.  البحيرة – 2 

 

ثانيًا: يوم الاثنين 25 / 4 / 2022م

1.  الإسكندرية - 3

2.  الفيوم - 3

3.  الغربية - 2 

 

ثالثًا: يوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022م

1.  بني سويف - 4

2.  المنيا - 3

3.  الدقهلية - 2

رابعًا: يوم الأربعاء 27 / 4 / 2022م

1.  القاهرة - 3

2.  الإسكندرية - 3

3.  الجيزة - 3 

 

خامسًا: يوم الخميس 28 / 4 / 2022م

1.  القليوبية - 3

2.  المنيا - 3

3.  قنا - 2 

 

علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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