شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 42 طنا من لحوم صكوك إطعام خلال الأسبوع الرابع من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف ، أنه سيتم توزيع (42) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، مع بداية الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 28 أبريل، إلى المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- قنا) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (632) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.
ونشرت الوزارة الكميات بالطن المقرر توزيعها بالطن فى كل محافظة على النحو التالى:
أولًا: يوم الأحد 24 / 4 / 2022م
1. القاهرة - 3
2. الجيزة - 3
3. البحيرة – 2
ثانيًا: يوم الاثنين 25 / 4 / 2022م
1. الإسكندرية - 3
2. الفيوم - 3
3. الغربية - 2
ثالثًا: يوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022م
1. بني سويف - 4
2. المنيا - 3
3. الدقهلية - 2
رابعًا: يوم الأربعاء 27 / 4 / 2022م
1. القاهرة - 3
2. الإسكندرية - 3
3. الجيزة - 3
خامسًا: يوم الخميس 28 / 4 / 2022م
1. القليوبية - 3
2. المنيا - 3
3. قنا - 2
علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.