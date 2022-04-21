شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قراراً بنزع ملكية 5 أفدنة لتوسعات مستشفيات جامعة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 1345 لسنة 2022، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الإبتدائية للبنين رقم 1، بالرقم التعريفي 2200531، والكائنة بحوض داير الناحية نمرة 9 قسم ثان مركز بني سويف، محافظة بني سويف، بمساحة مقدراها 841.36م.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لرئيس الوزراء، أخر يحمل رقم 1347 لسنة 2022، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروعات توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمسطح 5 أفدنة و4 قراريط و10 أسهم، والواقع بحوض جودة رقم 19 بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وجاءت في المادة الثانية، يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.