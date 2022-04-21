شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس للأطفال وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء باردة ليلا، وهناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الصغرى مع وجود نشاط للرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يفضل عدم تخفيف الملابس للأطفال ولكبار السن خلال فترة الليل والصباح الباكر بسبب تأثير الأجواء الباردة ونشاط الرياح أحيانا خلال فترة الليل.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 12.