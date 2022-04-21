شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس ربيعى ونشاط رياح وارتفاع طفيف بالدرجات والعظمى بالقاهرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس ربيعى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا.

وتابعت هيئة الأرصاد: تسجل القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية السواحل الشمالية 22 درجة مئوية شمال الصعيد 29 درجة مئوية جنوب الصعيد 34 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 أبريل.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 12 .