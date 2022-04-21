شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نسجل حالات إصابة بالالتهاب الكبدى الغامض حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد أى حالات مصابة بالإلتهاب الكبدى مجهول السبب في مصر مشيرة إلى أن حالات الالتهاب الكبدى الموجودة بمصر مشخصة نتيجة الإصابة بأحد الفيروسات الكبدية المعروفة للجميع.

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد 74 حالة التهاب كبدى مجهول المصدر في كل من انجلترا وايرلندا الشمالية، بالاضافة إلى رصد 3 حالات في اسبانيا، وتابعت: جميع الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلي 13 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: خضعت 6 حالات من الحالات المصابة بالالتهاب الكبدى مجهول السبب إلي عمليات زراعة الكبد، ولا توجد حالات وفاة بين الحالات المصابة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد تاريخ سفر للحالات المصابة وتوجد حالة واحدة مرتبطة وبائيا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها أن أعراض المرض تتمثل في ارتفاع ملحوظ في انزيمات الكبد والصفراء والاسهال والقئ والالم في البطن، وتم استبعاد الاصابة بأنواع الفيروسات A-B-C-E-D .