مصرع شاب سقطت عليه عارضة ملعب مركز شباب بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه، إثر سقوط عارضة ملعب كرة قدم على رأسه بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بحادث سقوط عارضة بالملعب على شاب بمركز شباب كفر قاسم.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، مصرع شاب يدعى عبدالله حنفى فهمى 19 سنة مقيم قرية ميت القائد.

حاول الأهالي إسعافه بنقله إلى مستشفى العياط المركزي لكنه وصل جثة هامدة تم إيداعها المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.