"جثة وخنجر مُدمم".. تفاصيل مقتل قهوجي على يد جاره بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة باستخدام الأسلحة البيضاء لقي خلالها قهوجى مصرعه واصيب آخر بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بوقوع مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها طرف أول "قهوجي "توفي إثر إصابته بجرح طعني" وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه".

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفي دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفي" محدثان ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة الاول بينما لاذ الثاني بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.