مصرع شخصين وإصابة ٤ آخرين في تصادم سيارتين أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٤ أخرون في حادث اصطدام سيارتين أعلى الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري القوس الغربي اتجاه محور ٢٦ يوليو.

تبين بالفحص تصادم سيارة ميني باص بسيارة سوزوكى فان أعلى منطقة الحفرية نطاق مركز أوسيم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٤ آخرين.

تم إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تجنيب آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.