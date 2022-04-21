حاملا المصحف واعتراف قاده للسجن.. مشاهد حسن راتب بقضية "الآثار الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

على مدار نحو 3 أشهر ونصف، نظرت محكمة جنايات القاهرة قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب "صاحب القضية" على حد وصفه، لكنه لم يتحدث سوى دقيقتين فقط.

في التقرير التالي، يرصد "الخليج 365" مشاهد حسن راتب في القضية:

تنحي قاضي المحاكمة بسبب حسن راتب

بجلسة 21 ديسمبر 2021، تنحي المستشار عبدالسلام يونس عن نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين بقضية الآثار الكبرى، لاستشعاره الحرج.

وقالت مصادر قضائية إن التنحي جاء بسبب دراسة أحد أقارب القاضي بجامعة سيناء المملوكة لحسن راتب المتهم الـ23 في القضية.

مجري التحريات: حسن راتب موَّل التنقيب عن الآثار

قال شاهد الإثبات (الضابط مُجري التحريات) إن حسن راتب كان يقوم بتمويل التنقيب والحفر عن الآثار واستخراج القطع الأثرية سليمة أو فصل جزء منها، بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد، وممارسة نشاط غير مشروع في عزبة خير لله.

وأضاف أن مول التنقيب بالحفر الأربع واستخراج قطع أثرية في عزبة خيرالله، ومحاولة إخفاء القطع الأثرية، بالإضافة لاستخدام المتهمين سيارات مملوكة لحسن راتب لنقل الآثار.

زوجة علاء حسانين: توسطت في الصلح مع حسن راتب

قالت زوجة علاء حسانين (شاهد نفي) بالقضية إنها توسطت لدى حسن راتب لكي يتنازل عن محضر النصب الذي حرره ضد زوجها علاء حسانين، قائلة أمام المحكمة "والله العظيم ما عملوا حاجة".

مُجري التحريات: عز حسانين أقر أن إجمالي الصفقة 50 مليون جنيه

قال شاهد الإثبات (مُجري التحريات) في رده على سؤال دفاع علاء حسانين بشأن رد الأخير 14.5 مليون جنيه لحسن راتب، "المتهم حسن راتب دفع الفلوس وعلاء مخرجش آثار والتاني مدفعش باقي الفلوس علشان كده حصل خلاف وطالب بباقي الفلوس لاستكمال أعمال الحفر والتنقيب وراتب ماطل في باقي الفلوس ومرضيش يدفعهم".

وعن معرفته بأن إجمالي المبلغ المتفق عليه بين حسن راتب وعلاء حسانين 50 مليون جنيه، قال الشاهد إن المتهم عز حسانين أقرَّ بالمبلغ وتحرياته أكدت ذلك.

حسن راتب "صاحب القضية" يتحدث دقيقتين أمام المحكمة

بجلسة 10 مارس، تحدث المتهم حسن راتب أمام المحكمة، قائلًا إنه "صاحب القضية"، مضيفًا أنه يعطي مُهلة للمحامي فريد الديب للترافع حتى السبت 12 مارس - وهو ما حدث - أو يترافع عنه محام غيره.

وطلب "راتب" التحدث للمحكمة مرة ثانية بجلسة السبت، لكن محاميه فريد الديب رفض قائلًا "القانون بيقول كده".

الاتهامات المنسوبة لمتهمي "الآثار الكبرى"

أحالت النيابة العامة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

بالإضافة لاتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

ظهور بالمصحف في جلسة الحكم

ظهر المتهم حسن راتب حاملا المصحف خلال حضوره اليوم جلسة الحكم عليه، وتبادل الحديث مع دفاعه قبل إدخاله قفص الاتهام.

المشدد 5 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لاتهامه بتمويل التنقيب عن الآثار.