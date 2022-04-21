ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 15925 مخالفة مرورية متنوعة بينها 3761 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و129 مخالفة السير بدون تراخيص، و 10 مخالفات عن الدراجات النارية، و17 مخالفة موقف عشوائي، و23 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.