معلومات الوزراء: جهود مصرية لتشجيع ودعم الابتكار بمختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجهود والإنجازات المصرية لتشجيع ودعم الابتكار في المجالات المختلفة؛ ومنها: إطلاق المبادرة الرئاسية "نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر في عام 2014، وتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين في مراحل مبكرة عام 2015.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات بعنوان "مصر تدعم الإبداع والابتكار "وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح المركز أن مصر شهدت إطلاق "الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030" في 2017، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018، لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضي المصرية، وكذلك إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية في 2019، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين في نفس العام.

وأشار إلى أن أبرز الإنجازات المصرية في مجال الابتكار؛ فوز 5 من الباحثين المصريين بجائزة "مبتكرون دون 35 عامًا" العالمية 2021، بالإضافة إلى الإنجاز القومي المنتظر وهو تنفيذ مشروع "المركز المصري للجينوم"، في الفترة (2020-2025)، لتحديد أسباب الأمراض الشائعة عند المصريين، كأمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، ووصف العلاج الأمثل لها.