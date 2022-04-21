السبت المقبل.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضا فنيا لأعمال الزجاج والأكريليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا فنيا بعنوان "شفاف زي الازاز" للفنانة ابتسام أسامة، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، بقاعة زياد بكير للفنون بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا.

وقالت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم الخميس، إنه من المقرر استمرار فعاليات المعرض حتى يوم الجمعة الموافق 29 أبريل الجاري، ويضم 20 عملا فنيا يتنوع بين الزجاج والأكريليك باستخدام الألوان الشفافة والمعتمة.

يذكر أن الفنانة ابتسام أسامة تخرجت في كلية العلوم عام 2013، وحصلت على ماجستير في الكيمياء الحيوية عام 2018، والتحقت بورش الخزف بدار الأوبرا المصرية، كما شاركت في العديد من المعارض الناجحة وتقيم حاليا مشروعا بعنوان "الفن اللذيذ" الذي يهدف إلى تحويل "الكراكيب" إلى منتجات فنية.​