وزارة الهجرة ومؤسسة "شباب القادة" تبحثان سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة للنهوض بالصناعة باعتبارها أساس من أسس النهضة الاقتصادية، مشيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيستقبل خبراء وعلماء الصناعة المصريين والأفارقة.

جاء ذلك خلال استقبالها النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"؛ وفريق عمل المؤسسة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة في عام المجتمع المدني من خلال ربط شباب مصر بالخارج والداخل -من رواد الأعمال والطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة- بوطنهم والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE ، وتجربة مؤسسة شباب القادة "YLF"، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي.

حضر اللقاء أسامة هشام، نائب المدير التنفيذي، وصفاء حسني، مديرة برامج القادة والتعليم الفني، وأحمد حسام، مدير منصة الأنشطة الطلابية.

ورحبت الوزيرة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة "YLF"، كما ثمنت الجهد المبذول في دعم المؤسسة لمشاريع الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال برنامج "Leaders League"، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد شهدت الوزيرة فعاليات المسابقة النهائية للبرنامج في مارس الماضي بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أشادت الوزيرة بما استعرضه النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"، من جهود المؤسسة في الفترة الماضية من تدريب وتأهيل الشباب في مجالات مختلفة، بجانب المبادرة الرائدة لتدريب فتيات التعليم الفني في عدة محافظات "She Leads"، وتقديم جهود كبيرة لتوفير فرص لاحتواء قدرات الشباب وتعظيم طاقاتهم والاستفادة من أفكارهم من خلال برنامج قادة الجامعات.

من جانبه، قال النائب أحمد فتحي: نسعى الآن في مؤسسة شباب القادة إلى خلق قنوات مختلفة للحوار مع الشباب والخبراء لنقل المعرفة والخبرات بين الأجيال وذلك في مختلف المجالات على رأسها الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ على هامش استضافة مصر لقمة المناخ COP 27.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حـكومية وغير هادفة للربح، عملت على مدار 5 سنوات في البحث عن قادة من الشباب من المدارس والجامعات لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وإيجاد حلول لتنمية المجتمع، وخلق كوادر في مختلف المجالات لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمصر.​