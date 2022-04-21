مرتفع جوي واستقرار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، موضحة أن الطقس مستقر تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت شاكر، لمصراوي، أن سبب هذا الاستقرار يرجع إلى وجود مرتفع جوي يؤثر على كافة الأنحاء، ويعمل على استقرار تام في الأحوال الجوية.

وأضافت أن البلاد ستشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 30 و31 درجة، على أن تتراوح العظمى على جنوب البلاد بين 36 و83 درجة مئوية.

وتابعت إيمان شاكر: "بصفة عامة الجو مستقر تماما على كافة أنحاء الجمهورية لتكون الأجواء ممتعة ونقدر نستمتع بالأجواء خصوصًا مع أعياد الربيع وشم النسيم، والخروج للمتنزهات والحدائق".

وأشارت إلى أن أفضل الأماكن التي ينصح فيها بالخروج للتنزه لقضاء الأجازة وأعياد الربيع وشم النسيم تتمثل في: المناطق الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح والمدن المطلة على ساحل البحر الأحمر ومنها شرم الشيخ والغردقة، كون الجو معتدل هناك تمامًا.

وأوضحت إيمان شاكر: الجو خلال ساعات النهار يكون ما بين مائل للحرارة إلى حر وليلا ما بين مائل للبرودة إلى لطيف على معظم فترات الليل، مع نشاط رياح على بعض المناطق يعمل على تلطيف الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، خصوصًا في مناطق السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ونصحت المواطنين بتخفيف الملابس أثناء ساعات النهار بدون أي مشكلات، وأثناء فترات الليل يفضل يكون معانا "جاكيت خفيف" أثناء الخروج في فترة الليل والصباح الباكر، نظرا لأن الجو مازال مائلا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وأشارت إلى أن الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة تمامًا والأجواء لطيفة تماما ومعتدلة أثناء فترات النهار، متابعة: نستطيع الاستمتاع بالشواطئ سواء البحر الأحمر أو المتوسط، ومهم جدا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ويفضل أن يكون مصطحبين لواقي للمش أو شمسيات أثناء فترة النهار لأن فترة الظهيرة تكون الشمس عمودية.

وأشارت إيمان إلى وجود نشاط رياح على بعض فترات من اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لكنه خفيف ويساعد على تلطيف الإحساس بدرجات الحرارة وليس هناك أي أتربة أو رطوبة منخفضة ونستطيع الاستمتاع بهذه الأجواء الربيعية على مدار الأسبوع القادم.