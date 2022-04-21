البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير الشهيد مارمينا بمريوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس خميس العهد بدير الشهيد مارمينا العجائبي بكينج مريوط، بحضور لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية ورهبان الدير.

خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بـ "خميس العهد"، وهو آخر خميس في أسبوع الآلام، والذي يسبق عيد القيامة المجيد.

كما يحتل هذا اليوم قدسية كبيرة لدى الأقباط لاعتباره يوم ذكرى تأسيس سر التناول في الكنيسة أثناء العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، بعدما كسر الخبز وأعطاهم وقال لهم: "خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم يعطى لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري"، كما أعطاهم كأس الخمر (عصير الكرم)، وقال لهم: "خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.. اصنعوا هذا لذكري"، في إشارة إلى أنه سيقدم جسده ودمه كذبيحة فداء للبشرية- بحسب العقيدة المسيحية.

وشهد خميس العهد حدثا آخر وهو القبض على السيد المسيح أثناء وجوده في بستان جسثيماني مع تلاميذه، بعدما سلمه تلميذه يهوذا الأسخريوطي، وحينها قال له المسيح: "أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟"، لذلك يمتنع الأقباط على التقبيل تمامًا خلال هذا اليوم تذكارًا لذلك الحدث.

طقس قداس خميس العهد

يبدأ قداس خميس العهد بـ "طقس باكر"، وهو جزء من صلوات البصخة التي تبدأ من يوم أحد الشعانين.

وتُقال صلوات السواعي: بطريقة البصخة المعتادة وهي صلوات الساعات (الثالثة والسادسة والتاسعة).

وعقب ذلك يُقام قداس اللقان، وهي صلاة تبريك المياه، ويتم خلالها الصلاة على المياه ثم توزع على الشعب في نهاية "اللقان"، وحينها يقوم البطريرك أو الأسقف أو الكاهن الذي يترأس الصلاة بغسل أقدام المصلين مثلما فعل السيد المسيح بغسل أقدام تلميذه في ذلك اليوم.

وبعد ذلك، يُقام قداس ولكن يُجتزأ منه بعض من الأجزاء التي تقال في المعتاد، ويعرف خميس العهد بالخميس المقدس والذي يسبق أحد عيد القيامة وهو اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقه "أربعاء البصخة" ويليه "الجمعة العظيمة".

سبب تسمية "خميس العهد"

أطلقت الكنيسة على الخميس الكبير أو خميس الفصح اسم "خميس العهد"، نسبة إلى تقديم السيد المسيح خلال هذا اليوم عهدًا جديدًا، بتكريس جسده ودمه- ممثلا في التناول- كعربون محبة أبدية.. كما أن هذا اليوم تحتفل فيه الكنيسة باستلامها "ذبيحة" العهد الجديد، ويُصلى قداس خميس العهد بطقس خاص لارتباطه بأسبوع الآلام.​