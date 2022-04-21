حج الجمعيات.. التضامن تعلن تنفيذ الحج لعام 2022 بمستوى واحد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضاف عبدالموجود، أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحدا فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

وذكر عبد الموجود، أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.​