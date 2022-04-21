تنمية الريف: توفير ماكينة الحصاد الآلي للقمح والشعير بالمغرة بأسعار مُخَفَّضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيامها بالتنسيق مع فطاع الزراعة الآلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن توفير ماكينة الحصاد الآلي لمحصولي القمح والشعير بمنطقة المغرة (محصول 2022)، بدءا من يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، وذلك بأسعار مُخفَّضة.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان صدر عن الشركة اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتابعة الدورية لأنشطة المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، وحرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على توفير كافة الخدمات الممكنة لهم، بهدف التكامل معهم والتيسير عليهم، ودعم مجهوداتهم نحو تحقيق ودفع حركة التنمية المنشودة في أراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان.

ودعت شركة تنمية الريف المصري الجديد الراغبين في استخدام ماكينة الحصاد إلى التواصل مع محطة الزراعة الآلية بمنطقة المغرة للحجز وتسجيل موعد الحصاد.

وكان اللواء عمرو عبدالوهاب قد افتتح مؤخرا محطة الزراعة الآلية بالمنطقة الخدمية بالمغرة، والتي تم إقامتها وفق بروتوكول التعاون الذي سبق أن وقعه مع الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية السابق، في حضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهو ما يهدف إلى خدمة المنتفعين بأراضي المشروع ومحاولة التيسير عليهم من خلال خفض التكاليف وتخفيض أسعار استئجار وتشغيل المعدات، ونشر محطات الزراعة الآلية بمختلف أراضي "الريف المصري الجديد" ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، مع الحرص على إمداد تلك المحطات بالكوادر الفنية المؤهلة في مجال الميكنة الزراعية بهدف تيسير كافة أسباب النجاح الممكنة لمشروعات المنتفعين تحت مظلة "الريف المصري الجديد".

وأشار اللواء عمرو عبدالوهاب إلى أن محطة الزراعة الآلية بالمغرة تضم أكثر من 30 آلة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة، والآلات الزراعية التي تناسب نوعية وطبيعة الزراعات في منطقة المغرة، وذلك لخدمة منتفعي شركة تنمية الريف المصري الجديد ومشروع المليون ونصف المليون فدان، من خلال الاتفاق على تأجير المعدات للمزارعين بأسعار مخفضة، سعيا لتخفيف الأعباء على المزارعين والإسهام في تقليص تكاليف زراعاتهم في مناطق المشروع.

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