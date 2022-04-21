أفريقية النواب: إنشاء مصنع لزيوت النخيل بمصر يوفر الآلاف من فرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

التقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بزريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، والوفد المرافق لها خلال زيارتها للقاهرة، وتم الاتفاق على توثيق التعاون وإنشاء مصنع لزيوت النخيل بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لخدمة السوق المصري والأفريقي والاستفادة من الخشب الماليزي وصناعة المطاط.

وأكد الجبلي، في بيان، اليوم الخميس، أهمية إنشاء هذه المشروعات داخل مصر والتي سيكون لها دورها في توفير زيوت النخيل لمصر والدول الأفريقية وتوفير الآلاف من فرص العمالة والحد من الفاتورة الاستيرادية لاستيراد زيوت النخيل وبعض أنواع الأخشاب والمطاط.

وقال الجبلي إن وزيرة الصناعات الغذائية بماليزيا رحبت بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة خاصة الصناعات الغذائية والاستفادة من الخبرات الماليزية في صناعات الزيوت والمطاط باعتبار أن ماليزيا من الدول التي لها خبرات كبيرة في هذه الصناعات مؤكدا أنه بصفته رئيسا لمجلس الأعمال المصري الماليزي سيتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزيرة الصناعات الغذائية بماليزيا.

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن وزيرة الصناعات الغذائية أشادت خلال اللقاء بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذها وفي مختلف المجالات الاستثمارية الصناعية والزراعية، وغيرها مشيرا الى أن وزيرة الصناعات الغذائية بماليزيا أكدت حرص بلادها على التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع مصر في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.​