شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعميم تجربة مجمع المصالح الحكومية المميكن بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لتعميم نموذج مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد والذي يعتبر أول مجمع مصالح حكومي مميكن ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة في جميع المحافظات وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حالياً، مشيراً إلي أنه سيتم الإنتهاء من تغطية جميع المحافظات خلال 3 سنوات بتكلفة تقترب من 11 مليار جنيه.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمعات حكومية مجهزة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع المحافظات لتيسير الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.

ووجه شعراوي المحافظين بسرعة الانتهاء من توفير قطع أراضى مناسبة لإقامة المقرات الجديدة لمجمع المصالح الحكومية في كل محافظة وحصرالأعداد النهائية للمديريات المراد نقلها وأعداد العاملين والمترددين عليها، مشدداً علي ضرورة الاسترشاد بالـ 3 نماذج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حتي تتناسب المواقع التي يتم اختيارها مع طبيعة المحافظات سواء ساحلية أو مدن كبرى أو ريفية، لافتاً إلي أن جميع التصميمات المقترحة تشمل مبنى رئيسى للمديريات ومبنى للتعامل مع الجمهورومبنى للجهات الحكومية المتنوعة ومبانى للخدمات، وتم موافاة المحافظات بهذه النماذج .

وأضاف شعراوي أنه تم عمل زيارات ميدانية لعدد 15 من المواقع التي تم توفيرها من قبل المحافظات لتنفيذ مجمع المصالح الحكومية بواسطة فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله من وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم زيارة محافظات وهم السويس والمنوفية والدقهلية والفيوم والغربية والقليوبية والشرقية وبنى سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.

وأشار شعراوي إلى أن الزيارات الميدانية أوضحت أنه تم الإنتهاء من إقامة مجمع مصالح حكومي مميكن بمحافظتي بورسعيد وجنوب سيناء وتم تجهزهم بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة أسوة لما تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد .

وأوضح شعراوى، أنه تم تحديد مواقع لإقامة مجمع مصالح حكومي بالمدن القائمة التابعة للمحليات بـ 4 محافظات هم: كفر الشيخ والسويس والبحيرة ومطروح، كما تم تحديد مواقع بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ 10 محافظات هم: الدقهلية دمياط والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، لافتاً إلي أنه جارى ترشيح مواقع بالمدن القائمة والجديدة بـ 10 محافظات وهم: الاسماعيلية والاسكندرية والغربية والبحر الأحمر وشمال سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة .

وقال وزير التنمية المحلية، إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز عن طريق آليات التحول الرقمى، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.