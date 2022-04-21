طبيبان وصيدلانية.. مصرع 3 أشقاء في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعت جامعة سيناء، الخميس، بمزيد من الحزن والأسى، 3 أشقاء بينهم طالبين بكلية طب الأسنان إثر مصرعهم في حادث سير خلال الساعات الماضية.

وقالت الجامعة في بيان اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى أسرة جامعة سيناء بمزيد من الحزن والأسى أبنائها الطلاب محمود أحمد عثمان وآلاء أحمد عثمان بكلية طب الفم والأسنان في الحرم الجامعي بالعريش، وشقيقتهم الصيدلانية آية أحمد عثمان، وتتقدم الجامعة للأسرة بخالص العزاء والمواساة".

كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشقاء وإصابة شخص آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة كل من آية أحمد 24 عاما، صيدلانية، مقيمة بكفر سعد بمدينة دمياط، وشقيقيها محمود 22 عاما طالب بكلية طب أسنان، وآلاء 19 عاما، طالبة بكلية طب أسنان.

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق، ونقل المصاب إلى طوارئ مستشفى القنطرة غرب، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيق.