شعراوي: تعميم تجربة مجمع المصالح الحكومية بجميع المحافظات بتكلفة 11 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان لتعميم نموذج مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد كأول مجمع مصالح حكومي مميكن ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، على جميع المحافظات، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تغطية جميع المحافظات خلال 3 سنوات بتكلفة تقترب من 11 مليار جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، المحافظين بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المناسبة لإقامة المقرات الجديدة لمجمع المصالح الحكومية في كل محافظة وحصر الأعداد النهائية للمديريات المراد نقلها وأعداد العاملين والمترددين عليها، مشددا على ضرورة الاسترشاد بالـ 3 نماذج لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حتى تتناسب المواقع التي يتم اختيارها مع طبيعة المحافظات سواء ساحلية أو مدن كبرى أو ريفية، لافتا إلى أن جميع التصميمات المقترحة تشمل مبنى رئيسيا للمديريات ومبنى للتعامل مع الجمهور ومبنى للجهات الحكومية المتنوعة ومباني خدمات، وتم موافاة المحافظات بهذه النماذج.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم عمل زيارات ميدانية لـ 15 من المواقع التي تم توفيرها من قبل المحافظات لتنفيذ مجمع المصالح الحكومية بواسطة فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم زيارة محافظات وهم السويس والمنوفية والدقهلية والفيوم والغربية والقليوبية والشرقية وبني سويف والإسماعيلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الزيارات الميدانية أوضحت أنه تم الانتهاء من إقامة مجمع مصالح حكومي مميكن بمحافظتي بورسعيد وجنوب سيناء وتم تجهيزهما بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة أسوة لما تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم تحديد مواقع إقامة مجمع مصالح حكومي بالمدن القائمة التابعة للمحليات بـ 4 محافظات هم: كفرالشيخ والسويس والبحيرة ومطروح، كما تم تحديد مواقع بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ 10 محافظات هم: الدقهلية دمياط والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، لافتا إلى أنه جار ترشيح مواقع بالمدن القائمة والجديدة بـ 10 محافظات وهم: الإسماعيلية والإسكندرية والغربية والبحر الأحمر وشمال سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة.

وقال اللواء محمود شعراوي إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز عن طريق آليات التحول الرقمي، لافتا إلى أنه سيتم إنشائه في المدن الجديدة التابعة للمحافظات حتى يكون وسيلة جذب للإقامة في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.​