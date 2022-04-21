شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية.

وأيد 91% من القراء مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية.



