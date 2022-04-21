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91% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية.

وأيد 91% من القراء مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تشديد الرقابة على مسار التبرعات للجمعيات الأهلية.


 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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