شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروعات الخدمة الوطنية: نهدف الحفاظ على احتياطيات السلع الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، خلال فعاليات بدء موسم حصاد القمح، إن العالم رأى كيف تحولت مصر من الفوضى إلى واحة من الأمن والاستقرار خلال سنوات قليلة، مؤكدا أن الجهاز يتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية عبر مراكز ثابتة ومتنقلة بأسعار مخفضة.

وأكد مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الإعلان عن بدء موسم حصاد القمح من توشكى، انه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من القمح بإجمالي إنتاجية 550 ألف طن، وجاري العمل في مشروعات قومية ومنها مصنع الأسمدة العضوية ومصنع للجلود ومصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي، نعمل على الحفاظ على احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية

كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.