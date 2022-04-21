شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 552 شاباً واستخراج 2573 شهادة قياس مستوى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 552 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذي بلغ عددهم 1625 شاباً، كما تم استخراج 1275 شهادة قياس مستوى المهارة ، و1298 رخصة مزاولة الحرفة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ 6 آلاف جنيه ،وصرف منحتي منحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه ، وعمل رعاية صحية ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 19 ألفاً و 985 جنيه ، واستخراج 1736 وثيقة تأمين تكافلي للمسجلين بمبلغ 104 ألفاً و 160 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 194 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 293 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 32 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوي .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 271 منشأة ، وإعادة التفتيش على 388 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 309 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وبحث 4 شكاوي .

كما تلقت المديرية 31 شكوى عمالية ، تم تسوية 5 منها ودياً ، وإحالة 14 شكاوى منها إلى القضاء ، و 12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 124 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما فى مجال التدريب المهني انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 15 متدرباً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، وتنفيذ دورة تدريبية فى مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 30 متدربة ، ودورة على مهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدرباً ، وأخري على مهنة صيانة المحمول لـ 15 متدرباً.