شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى فى كثير من المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة إننا نركز على مشروعات التوسع الأفقى للأراضى الزراعية فى الدلتا الجديدة وسيناء والوادى الجديد.

وأكد، خلال فعاليات مؤتمر بدء موسم حصاد القمح فى توشكى، أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 15% فى الناتج المحلى الإجمالى، وأن مساحة القمح المنزرعة بلغت 3.65 مليون فدان فى 2021-2022.

وتابع "الدولة اتخذت إجراءات لدعم محصول القمح من خلال حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، وحققنا الاكتفاء الذاتى فى عدد كبير من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية"، مؤكدا أن ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال مسارات متوازية.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.