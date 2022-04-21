شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 16 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطتها لتوزيع 100 طن لحوم خلال الأسبوع الجارى، فى محافظات: "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بنى سويف- المنيا- الفيوم- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- أسوان- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الوادى الجديد"

وتوزع الوزارة اليوم الخميس، 16 طنا من اللحوم فى محافظات (الجيزة- البحيرة- الغربية- الإسماعيلية- جنوب سيناء) بواقع (4) أطنان لكل من محافظتى (الجيزة- البحيرة) و(3) أطنان لكل من محافظتي (الغربية- الإسماعيلية) و(2) طن لمحافظة (جنوب سيناء)، وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (561) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).



وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.