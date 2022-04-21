شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. خريطة أهم الظواهر الفلكية فى سماء مصر بليالى رمضان المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان مع العديد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر .

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية بالتواريخ ، كما يلى :

- 23-22 أبريل:

- زخة شهب القيثارة ، حيث تحدث هذه الظاهرة سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 ، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة)

- 30-24 أبريل:

(القمر/ الزهرة/ المشتري/ المريخ/ زحل) ، حيث يترائى القمر مع الكواكب الأربعة الزهرة والمشترى والمريخ وزحل في مشهد رائع فجرا في الفترة من 24 الى 30 ابريل

- 25 أبريل:

يقترن القمر مع كوكب زحل (يتجاوران في السماء)

-26 أبريل:

يقترن القمر مع كوكب المريخ

- 27 أبريل :

يقترن القمر مع كوكبي الزهرة والمشتري معا

- 29 أبريل:

عطارد في أكبر استطالة له .، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 20.6 درجة

- 30 أبريل:

كسوف جزئي للشمس ، حيث يحدث كسوف الشمس دائما عندما يكون القمر محاق ، ولهذا يكون هناك كسوف جزئي للشمس في هذا اليوم ولكنه غير مرئي في مصر او المنطقة العربية

- 30 أبريل:

القمر الجديد - (محاق شوال)، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل

- 30 أبريل:

يقترن الزهرة والمشتري