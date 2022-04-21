الارشيف / أخبار مصر

المتهمة لها معلومات جنائية.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن واقعة فتيات المترو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت وزارة الداخلية القبض على السيدة المتهمة بتوبيخ فتيات بالمترو اعتراضًا على ملابسهن.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى المواقع الإخبارية يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لاعتراضها على ملابسهن.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها (ربة منزل -لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على ارتداء ملابسها بطريقة محتشمة،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا