المتهمة لها معلومات جنائية.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن واقعة فتيات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت وزارة الداخلية القبض على السيدة المتهمة بتوبيخ فتيات بالمترو اعتراضًا على ملابسهن.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى المواقع الإخبارية يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لاعتراضها على ملابسهن.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها (ربة منزل -لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على ارتداء ملابسها بطريقة محتشمة،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.