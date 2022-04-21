اليوم.. الذكرى السابعة لوفاة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحل اليوم الخميس، 21 أبريل، الذكرى السابعة على رحيل شاعر العامية "عبد الرحمن الأبنودى"، الذى رحل عن عالمنا فى 21 أبريل 2015 عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وتم دفنه بمقبرة أنشأها قبل وفاته بالضبعية، وهى القرية التى عاش لها قرابة 8 سنوات قبل وفاته، بمدينة الإسماعيلية.

ولد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني على حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها، وأرملته هى المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.

من أشهر أعمال الأبنودى، السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولمؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيامى الحلوة، ويحكي فيه الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر، وله العديد من الدواوين الشعرية.

وغنى للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، كبار المطربين أمثال رشدى والعندليب ونجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد ومحمد منير وعلى الحجار، وحصل الأبنودى على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصرى يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز "الأبنودي" بجائزة محمود درويش للإبداع العربى للعام.