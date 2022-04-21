الرئيس يتفقد منطقة توشكى ويشهد حصاد القمح فجر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، زيارة تفقدية بمنطقة توشكى جنوبي الوادي في محافظة أسوان، حيث من المقرر أن يشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في المنطقة.

يأتي مشروع توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فإن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.