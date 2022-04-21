شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار عملتين معدنيتين باسم مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور 90 عاما علي إنشائها في السابع من مايو عام 1932 لتصبح الشركة الأولى التي أنشئت علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا والسابعة علي مستوي العالم، لأول مرة يوافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية متداولة في السوق المصري وغير متداولة فئة جنية مصري وفئة خمسون قرش لشركة وطنية تجارية وهي شركة مصرللطيران بشعار 90 عاما تخليدًا وتوثيقا لهذه المناسبة في إطار حرص الدولة على دعم المؤسسات الوطنية وتوثيق الأحداث التاريخية وكذلك المشروعات القومية.

وتعد مصرللطيران واحدة من الشركات القليلة علي مستوي العالم التي مازالت موجودة تمارس نشاطها في صناعة النقل الجوي حتي الآن بينما تعرضت الكثير من الشركات الي الإنهيار وعدم قدرتها علي البقاء في ظل التحديات التي شهدتها الصناعة علي مدي تاريخها والتي كان آخرها اكبر تحدي واجهته وهو جائحة فيروس كورونا ، ويعكس قرار إصدار هذه العملات المعدنية بتصميمها المتميز التقدير لعراقة تاريخ مصرللطيران على مدار 90 عاما منذ إنشائها ومحاولات الطيران الأولي من الرواد الأوائل وتطور مستوي الخدمة ومراحل تحديث الأسطول واتساع نشاط الشركة وشبكة خطوطها الجوية وانضمامها لأكبر التحالفات الدولية في مجال الطيران وهو تحالف ستار العالمي.

وكعادتها السنوية تحتفل الشركة يوم 7 مايو من كل عام مع المسافرين والعملاء بتقديم هدايا تذكارية وتخفيضات وتطلق حملة دعائية لهذا الحدث.