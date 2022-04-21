شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ اليوم.. اعرف مواعيد الليالى الوترية فى العشر الأواخر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 موعد وتواريخ الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان ، حيث ليلة القدر وذلك على النحو الآتى: ليلة 21 تبدأ من مغرب الخميس 21-4-2022 حتى فجر الجمعة 22-4-2022 - ليلة 23 تبدأ من مغرب السبت 23-4-2022 حتى فجر الاحد 24-5-2022 - ليلة 25 تبدأ من مغرب الاثنين 25-4-2022 حتى فجر الثلاثاء 26-4-2022 - ليلة 27 تبدأ من مغرب الاربعاء 26-4-2022 حتى فجر الخميس 27-4-2022 - ليلة 29 تبدأ من مغرب الجمعة 29-4-2022 حتى فجر السبت 30-4-2022