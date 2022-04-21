شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: لا يجب خلط الإسلام بالإرهاب واقتراح لوبان بحظر الحجاب سيخلق حربا أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يجب خلط الإسلام بالإرهاب، موضحا أن قانون حظر الحجاب الذي تقترحه المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان سيخلق حربا أهلية.

وانتقد إيمانويل ماكرون ، خلال مناظرة تليفزيونية مع مرشحى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المرشحة ماريان لوبان لدعمها استخدام اللقاح الروسى سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا .

وقال الرئيس الفرنسي، إنه يريد تحسين الضوابط في دور رعاية المسنين، مؤكدا ضرورة تحسين ظروف العمل فى القطاع الخاص .