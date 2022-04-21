نفاذ كتب وأخرى تصدرت المبيعات.. دار الكتب تخطف الأنظار بمعرض فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد جناح دار الكتب والوثائق القومية، في معرض فيصل للكتاب، إقبالا كبيرًا على الإصدارات المتنوعة والفريدة التي تقدمها الدار.

وأعلنت دار الكتب الوثائقية القومية في بيان، نفاذ كل أعداد كتاب "الألقاب وأسماء الحرف والوظائف" ٣ أجزاء، كما نفد كتاب "إيضاح بغية أهل البصارة".

وتصدرت عدة عناوين قائمة الأكثر مبيعًا بين الإصدارات في جناح دار الكتب والوثائق من بينها: كتاب "الجسد والحداثة" من إصدارات سلسلة مصر النهضة، لمح الملح، جمل الغرائب، شرح التائية، "سندباد مصري" من إصدارات سلسلة الثورة والحرية، المعرب من الكلام الأعجمي، ديوان الشبراوي، قناة السويس وثائق الحلم المصري، شرح الملوكي، مستوفي الدواوين، جواهر القرآن، والشاهنامة.

وتقدم دار الكتب والوثائق القومية، خصمًا يصل إلى ٢٥% على كافة الإصدارات المشاركة في معرض فيصل للكتاب خلال الفترة من ١١-٢١ رمضان.