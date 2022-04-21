آخرها إعادة مباراة مصر والسنغال.. أبرز تصريحات فرج عامر المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أثارت تصريحات المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل، والتي كان آخرها حديثه عن إعادة مباراة مصر والسنغال اليوم، والتي نفاها مصدر باتحاد كرة القدم.

وقال فرج عامر في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، إن مباراة مصر والسنغال ستعاد في أرض محايدة على الأراضي القطرية، أو اعتبار المنتخب السنغالي خاسرًا، ومن ثم تأهل الفراعنة مباشرةً للعرس العالمي".

وأضاف: "أن جميع المؤشرات تؤكد على أن قرار «فيفا»سيكون في صالح مصر، مشيرًا إلى وجود ضغوط فرنسية وإنجليزية تدعم مصر في ملف شكواها ضد السنغال".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر الحكم بشكل نهائي في أزمة مباراة مصر والسنغال، والرد رسميًا على شكوى الاتحاد المصري غدًا الخميس الموافق 21 أبريل 2022.

وطالب الاتحاد المصري بإعادة مباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لما تعرض له المنتخب المصري من مضايقات عديدة وإحداث شغب من جانب الجماهير السنغالية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز تصريحات المهندس محمد فرج عامر المثيرة للجدل، على النحو التالي:

وللمهندس فرج عامر العديد من المنشورات المثيرة للجدل فقد أكد منذ حوالي عامين، أن محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، وقع رسميًا لصفوف ليفربول الإنجليزي وأصبح لاعبًا في صفوف الريدز، مجاورًا محمد صلاح، وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضًا.

إيتو ينضم لصفوف سموحة

وخرج فرج عامر بمنشور في عام 2015 أكد خلاله أن النجم العالمي صامويل إيتو قائد المنتخب الكاميروني وبرشلونة السابق، سيلعب ضمن صفوف نادي سموحة الرياضي، في ظل مفاوضات جادة من قبل النادي السكندري، في مفاجأة مذهلة، وهو الأمر الذي لم يحدث في النهاية.

عبدالقادر مستمر في سموحة

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أكد أن أحمد عبدالقادر سيستمر فى صفوف الفريق السكندري ضمن صفقة شراء حسام حسن مهاجم سموحة في الانتقالات الصيفية، والذي انتقل للأهلي نظير مبلغ مالي وإعارة 3 لاعبين هم أحمد عبد القادر حمدي وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، وهو ما لم يحدث وعاد أحمد عبدالقادر إلى صفوف المارد الأحمر.

حسام حسن لدية رغبة في الانضمام للزمالك

وقال عامر في تصريحات إذاعية عبر"راديو 9090" إن المفاوضات بين حسام حسن ونادي الزمالك مستمرة منذ فترة كبيرة واللاعب لديه رغبة في الانتقال لنادي الزمالك.

وأكمل رئيس سموحة: "الزمالك يتحرك في المفاوضات بكل بطىء ولكن من الممكن أن تحدث تغييرات في الفترة المقبلة في المفاوضات".

واختتم عامر حديثه قائلا: "سنعقد صفقة تبادلية مع نادي الزمالك أن نحصل على مصطفى فتحي نهائيا مقابل أن نبيع حسام حسن لنادي الزمالك"، لينتقل حسام حسن في النهاية إلى النادي الأهلي ومصطفى محمد يحترف في الاتفاق السعودي.

وقال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تعليقا عن الامكانيات الضعيفة التي يستخدمها لاعبوا منتخب مصر في الاستشفاء، في الكاميرون، الدولة المنظمة لأمم افريقيا، وجاء كالتالي: "معقول الكاميرون عايز ينظم كأس العالم أعتقد أنه من الأفضل أن يشتروا طشات أو حلل أوسع او حتى يعملوا بانيوا يسع أكثر من لاعب بدل وقفة نجوم مصر والعالم، أمام برميل بلاستيك فيه مياه بالثلج من أجل الاستشفاء".