بالأسعار وطريقة الحجز.. ننشر تفاصيل مشروعات الإسكان بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تكثف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أعمالها للانتهاء من مشروعات المختلفة في مدينة العاصمة الإدارية، ومنها منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية، والحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة".

ومن أهم المشروعات في العاصمة الإدارية، هو أبراج المنطقة المركزية، حيث جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، حيث تضم المنطقة 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 79%، وتُعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم.

كما يتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية، في الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة.

وشقق السكنية والإدارية في مشروعات الإسكان يتم طرحها عن طريقة شركة سيت إيدج، حيث تم طرح مرحلة جديدة من شقق مشروع المقصد ريزيدنس بالحي السكني الثالث r3.

وجاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

- الوحدة المطروحة للبيع كاملة التشطيب وسيتم تجهيزها وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث تبدأ المساحات من 145 مترًا حتى 189 مترًا.

- ويختلف سعر الوحدات وفقًا للمساحة ومدة التمويل، حيث يتم تحميل المبالغ المتبقى فائدة بنكية، وسجل سعر المتر 16 ألف جنيه لمدة التمويل التي تصل لـ10 سنوات، أما إذا كانت مدة التمويل 3 سنوات سيكون سعر المتر 12 ألف جنيه.

- وسجلت الوحدة الـ 145 مترًا، مليون و900 ألف على 3 سنوات وتصل لـ 2 مليون و300 ألف لو السداد على 10 سنوات.

وبالنسبة لطريقة السداد يتم دفع 5% والتعاقد و5% وقت الاستلام، والـ90% من ثمن الوحدة على 3 سنوات حتى 10 سنوات.

أما وحدات البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية لم يتم الإعلان عن طرح أي وحدات به حتى الآن،

لكن الشركة كانت بدأت في بيع الوحدات الإدارية والتجارية والعيادات، في مشروع الإسكان المختلط، حيث يبدا سعر المتر في الوحدات التجارية من 60 إلى 65 ألف جنيه، حيث يصل سعر أقل وحدة لـ4 ملايين و850 ألف، وحتى 4 ملايين و975 ألف جنيه.

أما الوحدات التجارية يصل سعر المتر بها لـ28 ألف جنيه، لتكون سعر الوحدة مليون و850 ألف حتى 3 ملايين جنيه والمساحات تتراوح بين 84 مترا إلى 108 مترا.