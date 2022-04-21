ضبط علبة شيكولاته محشوة بأقراص مخدرة مع راكب قادم من اليونان بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، أخفاها راكب مصري داخل علبة شيكولاتة بين طيات ملابسة، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه وإحالته للنيابة لحيازة المخدرات.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على الطائرة اليونانية، رحلة رقم A3930، اشتبهت أميرة طلبة مدير الحركة، المشرف على الصالة، فى راكب مصري الجنسية، وقام تامر رمزى نائب مدير الإدارة بتكليف دينا حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود عدد من شرائط عقار الترامادول المخدر وعلبة شيكولاته مغلقه بإحكام، بفتحها تبين وجود عدد من أقراص المخدرة عقار Hlpnosedon المخدر ، مخبأة داخل علبه الشيكولاته بإجمالى 650 قرص.

وقرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات " الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.