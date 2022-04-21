مصر للطيران تشكر طبيب النادي الأهلي لإنقاذه راكبة مغربية على طائرة كازابلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، الشكر للدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لتصرفه البطولي وتعاونه مع الركب الطائر في إجراء العديد من الإسعافات الطبية لراكبة مغربية، تواجدت على متن رحلة مصرللطيران أمس رقم MS847، والتى أقلت بعثة الفريق إلى مطار كازابلانكا؛ استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

وتعرضت الراكبة المغربية لوعكة صحية طارئة، وهبوط فى الدورة الدموية، وسارع طاقم الطائرة باستدعاء الدكتور أبو عبلة؛ لإسعافها ومنحها بعض العقاقير والمحاليل، وظل يتابع حالتها باستمرار إلى أن وصلت الطائرة لمطار كازابلانكا.