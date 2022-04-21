"كسور ونزيف داخلي".. النيابة تحقق مع المتهم بحمل طفل وطرحه أرضًا بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بحمل طفل وطرحه أرضًا وسط الشارع ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة عقب تداول مقطع فيديو بمنطقة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بعد القبض عليه.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو مدته 25 ثانية يرصد قيام أحد الأشخاص بحمل طفل وطرحه أرضاً وقام الأهالي بإعاد الشخص المعني بالفيديو ونقل الطفل بعيداً عنه بمنطقة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبالفحص تبين ورود إشارة لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من المستشفى باستقبال طفل مصاب بكسور ونزيف داخلي وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المتهم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص سالف الزكر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.